COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

房市／連兩季移轉增長減速　專家：Q2拚量增有難度

▲從長期的移轉棟數可以看出景氣的軌跡，目前景氣已達這波房地產的高峰期。（圖／NOWnews資料照片）
▲從長期的移轉棟數可以看出景氣的軌跡，目前景氣已達這波房地產的高峰期。（圖／NOWnews資料照片）

生活消費中心/綜合報導

2022-04-27 08:00:00

根據內政部公布最新移轉資料顯示，今(2022)年第一季的建物買賣移轉棟數達8.5萬棟，創下2011年後的同期新高，雖然連續兩季的移轉棟數年增率都維持5%的年的增率，但增漲力道已經不如2020 Q3到2021 Q2當時年增16%~33%的強勁表現，加上外在戰爭、疫情、升息與高房價等因素衝擊，第二季要維持移轉棟數年增表現，將有許多挑戰。

我是廣告 請繼續往下閱讀
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，過去兩季移轉棟數年增幅度放緩，一方面也是去年同期的基期已高，另一方面也反映景氣循環已經達到高峰期，交易量成長趨緩，尤其今年第二季外在有許多干擾，包括俄烏戰爭、國內外疫情擴散、升息效應與政策打擊炒房等，第二季房市移轉要維持年度量增，挑戰度較高。

今年第一季建物買賣移轉棟數為8.5萬棟，較去年的8.1萬棟增加約5%，連續兩季的建物買賣移轉棟數都達5%，不過2020 Q3到2021 Q2景氣暢旺階段，移轉的年增幅度都超過16%，2021第二季最高還曾達到年增33%的增長率，一方面是當時景氣正好，一方面則是前一個年度疫情衝擊基期較低，不過就在移轉棟數基期已高的狀況下，最近兩季的年增率都剩下5%，從年增率的表現來看，持續擴增的交易量似乎已經有放緩的跡象。

曾敬德指出，從長期的移轉棟數可以看出景氣的軌跡，目前景氣已達這波的高峰期，即使外在仍有通膨、造價上揚等因素，但在過去一段時間已經反映在房價上，未來市場面臨高房價、疫情、升息、經濟成長可能趨緩的問題，短期間移轉棟數不易再出現大幅度的擴增。
 

房市／台中市外圍房價熱　北區中古華廈詢問高

房市／買房怕誤入「惡鄰古堡」　專家教「看5點」免踩雷

房市／30以下年輕族群看房市較樂觀　60歲以上剩28%

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
50.27%49.73%
2022-04-21-2022-04-28
精彩行星初現！第一集觀後最喜歡哪個星球的表演？

精彩行星初現！第一集觀後最喜歡哪個星球的表演？

繼續作答
即時
推薦閱讀