中央將責任丟給家長　陳偉杰提案：為新北學童納保疫苗險

我是廣告 請繼續往下閱讀
中央疫情指揮中心規劃國小學童接種莫德納的疫苗，引發許多家長恐慌；陳偉杰表示，教育部的7日評估期，無異是將責任丟給家長，但許多家長不具備專業的醫學能力，是要以何作為判斷的基準？為何家長需要在資訊不對等的情況下，在染疫及接種的風險中二選一？
陳偉杰認為，既然中央卸責，地方政府只好提出配套承擔起責任；為此，今日市議會提案要求市府應增加一道的機制，以利家長有足夠的時間，讓學童進行醫生的專業個案判斷後再行接種，並評估全市學童納保疫苗險之可行性，降低家長的疑慮。
陳偉杰指出，目前新北市6至12歲國小學童數約20萬人，依平均每位300元的保費計算，僅需編列6000萬預備金為學童納保，小孩是國家未來的主人翁，為讓下一代能夠健康成長，必須有所作為；也希望新北今日的作為，能夠為全國帶起示範的功效，讓全國更多的家長學童不用深陷風險之中。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。