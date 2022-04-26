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中央將責任丟給家長　陳偉杰提案：為新北學童納保疫苗險

▲新北市議員陳偉杰今（26）日提案，要求市府編列預算為全市學童納保疫苗險，以降低家長疑慮。（圖／新北市議員陳偉杰提供）
▲新北市議員陳偉杰今（26）日提案，要求市府編列預算為全市學童納保疫苗險，以降低家長疑慮。（圖／新北市議員陳偉杰提供）

記者陳志仁／新北報導

2022-04-26 16:26:59

教育部日前宣布5月2日起開始進行校園新冠肺炎疫苗接種，惟僅給家長7日「審慎評估」期，意即把接種風險責任予家長承擔；對此，新北市議員陳偉杰今（26）日提出質詢並提案，要求市府編列預算為全市學童納保疫苗險，以降低家長疑慮。

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新北市政府教育局長張明文則回應，新北市目前樂有21萬名學生，以每人300元預算需要6000多萬元，但由於經費龐大且涉及時效性的考量，因此將行文中央建議採全國一致性的做法協助，地方也會審慎評估。

中央疫情指揮中心規劃國小學童接種莫德納的疫苗，引發許多家長恐慌；陳偉杰表示，教育部的7日評估期，無異是將責任丟給家長，但許多家長不具備專業的醫學能力，是要以何作為判斷的基準？為何家長需要在資訊不對等的情況下，在染疫及接種的風險中二選一？

陳偉杰認為，既然中央卸責，地方政府只好提出配套承擔起責任；為此，今日市議會提案要求市府應增加一道的機制，以利家長有足夠的時間，讓學童進行醫生的專業個案判斷後再行接種，並評估全市學童納保疫苗險之可行性，降低家長的疑慮。

陳偉杰指出，目前新北市6至12歲國小學童數約20萬人，依平均每位300元的保費計算，僅需編列6000萬預備金為學童納保，小孩是國家未來的主人翁，為讓下一代能夠健康成長，必須有所作為；也希望新北今日的作為，能夠為全國帶起示範的功效，讓全國更多的家長學童不用深陷風險之中。
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
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