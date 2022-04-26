中央居隔「3+4」上線　中市府籲企業落實通報

中央流行疫情指揮中心(25)日宣布居家隔離調整為3天居家隔離加上4天自主防疫，以及確診者自主回報流程等新措施。台中市政府經濟發展局呼籲，台中26萬家企業場域，若收到衛生主管機關通報員工確診時，除確診者自行上網填寫疫調單外，各企業請即時配合將職場密切接觸者造冊回傳台中市專責信箱，以利掌握後續防疫工作。





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經發局長張峯源表示，為供企業因應疫情評估風險與衝擊、研擬持續營運對策，請各企業務必依據中央流行疫情指揮中心「企業持續營運指引」成立防疫專責小組，指定適當層級人員擔任防疫長及防疫管理人員。防疫管理人員平時訂定及執行員工健康監測計畫，並有異常追蹤處理機制，監督落實防疫措施，前項指引可至衛生福利部疾病管制署網站下載。











張峯源指出，台中有超過26萬家以上公司、商業、工廠及特定工廠等企業場域，因此台中防疫工作需仰賴各企業一同參與。市府已設計確診者疫調單，一旦市民篩檢確診，衛生局將發送簡訊請確診者上網填寫疫調單，由確診者自行填報密切接觸者資訊。











經發局表示，當各企業收到衛生單位通報或確診者主動回報有員工確診情形時，請協助即時將確診者發病日前2天職場密切接觸者造冊（九宮格原則），並填寫線上疫調表，回傳台中市專責信箱( [email protected] )，填寫名冊格式可至市府衛生局網站下載。











經發局提醒，疫情變化迅速，請各企業按中央防疫規範採取新措施，有關防治相關訊息，可至衛生福利部疾病管制署全球資訊網「COVID-19防疫專區」或台中市政府衛生局網站「嚴重特殊傳染性肺炎專區」查閱，如政策有變更或調整，請以最新版本為準。



