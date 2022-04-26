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首例！校地不足　國北教大申請遠距到期末　教部：待研商

▲國立台北教育大學今（26）日向教育部提報，盼實施遠距教學至期末。（資料圖／翻攝自北教大官網）
▲國立台北教育大學今（26）日向教育部提報，盼實施遠距教學至期末。（資料圖／翻攝自北教大官網）

記者李琦瑋／台北報導

2022-04-26 16:38:29

校園確診連環爆，國立台北教育大學日前達到全校暫停實體課程標準，已實施遠距教學到4月27日，校方今（26）日因校內宿舍不足，無法負荷隔離檢疫，向教育部提報，盼實施遠距教學至期末。教育部回應，將循應變小組程序研商後回復該校。

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國北教大因三分之一以上院、系（科）、所、學位學程之班組經列為確診個案或密切接觸者，已達到得實施全校暫停實體課程之標準，學校自25日至27日停課3天，全校改遠距教學。

國北教大日前傳出學生不滿被安排住廚房，或跟確診者同住一房間3天。

校方今天表示，沒有讓學生與確診者共處一室，僅是安排的過程中有時間差，且受限於學校的校地小，隔離空間不足，若比照教育部現行的停課標準恐會於短時間內復課又停課，學生得家裡學校兩邊跑，除造成學生移動風險外，家長也有疑慮，因此昨天校務會議達成共識，擬暫停實體課程、實施遠距教學到學期末，以紓緩防疫空間的緊迫，今天向教育部申請，盼獲得許可。

教育部回應，學校基於不同校區、規模大小、資源設備有所差異，欲採停課標準外的作法或措施，可提報教育部「暫停實體課程實施應變小組」研商後實施；教育部已收到國北教大正式公文，該校表示自4月21日迄今已有34位學生確診，多數家長要求全校停課，因而規劃停課至本學期結束，教育部將循應變小組程序研商後回復該校。

教育部指出，目前已有中原大學、東華大學與海洋大學等校循應變小組研商程序，實施停課標準以外的暫停實體課程作法或措施，暫停全部或局部課程5天至7天。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
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