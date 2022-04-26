首例！校地不足　國北教大申請遠距到期末　教部：待研商

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國北教大日前傳出學生不滿被安排住廚房，或跟確診者同住一房間3天。
校方今天表示，沒有讓學生與確診者共處一室，僅是安排的過程中有時間差，且受限於學校的校地小，隔離空間不足，若比照教育部現行的停課標準恐會於短時間內復課又停課，學生得家裡學校兩邊跑，除造成學生移動風險外，家長也有疑慮，因此昨天校務會議達成共識，擬暫停實體課程、實施遠距教學到學期末，以紓緩防疫空間的緊迫，今天向教育部申請，盼獲得許可。
教育部回應，學校基於不同校區、規模大小、資源設備有所差異，欲採停課標準外的作法或措施，可提報教育部「暫停實體課程實施應變小組」研商後實施；教育部已收到國北教大正式公文，該校表示自4月21日迄今已有34位學生確診，多數家長要求全校停課，因而規劃停課至本學期結束，教育部將循應變小組程序研商後回復該校。
教育部指出，目前已有中原大學、東華大學與海洋大學等校循應變小組研商程序，實施停課標準以外的暫停實體課程作法或措施，暫停全部或局部課程5天至7天。
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