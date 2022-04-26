沈富雄自曝與陳時中對談！結論僅「1句」：浪費時間

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沈富雄問，你主張全人口的15%，也就是360萬人達到自然免疫是「臨界點」，這與專家們所公認的20%、40%、60%，顯然是低標？對此，陳時中坦言是低標。
沈富雄再問「疫苗一劑、二劑、三劑經時間打折後的防護力不包括在整體免疫力的考量內？」，陳時中回「不包括。」沈也問及，「黑數應該不少，好像也不算在360萬內？」陳回「不算。」，至於是否還要回到「清零」？陳時中則答「不會、不會。」
沈富雄建議陳時中，整體戰略及修正後的戰術，經一番深思熟慮後，做一次總宣示，「菜不可以一盤一盤地端，要整桌一起出菜。」防疫措施部分，建議無效和做不來的都要斷然停止，對專家們偏頗的誇大言論當天即應出面指正。
沈富雄也說，陳時中希望疫情緩步上去，傷害較小，他完全不同意，像今天某大報的頭版頭條說：指揮中心預估尖峰確診約4~5萬，以此速度要達到360萬，那就不知要拖到何年何月。上坡慢，下坡更慢，短線求心安，長線成災難。
沈富雄表示，陳時中設定360萬人是「臨界點」，其實180萬就可以了，以峰頂轉折點為臨界點較為妥當，不要死咬一個數目。
最後，沈富雄也寫下總結：「和指揮官見面是浪費我的時間，但盡了一個好國民應盡的義務，想想有多少人能有這個機會。」（編輯：孫唯容）
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