COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

沈富雄自曝與陳時中對談！結論僅「1句」：浪費時間

▲民進黨前立委沈富雄今（26）日在臉書自爆，自己與衛福部長陳時中30分鐘的對談，事後沈富雄做出結論，直言「和指揮官見面是浪費我的時間。」。( 圖 / 記者陳弘志攝，2020.10.28 )
▲民進黨前立委沈富雄今（26）日在臉書自爆，自己與衛福部長陳時中30分鐘的對談，事後沈富雄做出結論，直言「和指揮官見面是浪費我的時間。」。( 圖 / 記者陳弘志攝，2020.10.28 )

編輯中心/綜合報導

2022-04-26 18:42:31

民進黨前立委沈富雄今（26）日在臉書自爆，自己與衛福部長陳時中30分鐘的對談，事後沈富雄做出結論，直言「和指揮官見面是浪費我的時間。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
沈富雄在臉書寫下對話內容，他問陳時中提到的「timing」是否指「時間點」？陳時中回答，是「臨界點」；臨界點一到是「共存」還是某程度的「解封」？陳時中則回應：「疫情與社會能量達到某種平衡的共存。」

沈富雄問，你主張全人口的15%，也就是360萬人達到自然免疫是「臨界點」，這與專家們所公認的20%、40%、60%，顯然是低標？對此，陳時中坦言是低標。

沈富雄再問「疫苗一劑、二劑、三劑經時間打折後的防護力不包括在整體免疫力的考量內？」，陳時中回「不包括。」沈也問及，「黑數應該不少，好像也不算在360萬內？」陳回「不算。」，至於是否還要回到「清零」？陳時中則答「不會、不會。」

沈富雄建議陳時中，整體戰略及修正後的戰術，經一番深思熟慮後，做一次總宣示，「菜不可以一盤一盤地端，要整桌一起出菜。」防疫措施部分，建議無效和做不來的都要斷然停止，對專家們偏頗的誇大言論當天即應出面指正。

沈富雄也說，陳時中希望疫情緩步上去，傷害較小，他完全不同意，像今天某大報的頭版頭條說：指揮中心預估尖峰確診約4~5萬，以此速度要達到360萬，那就不知要拖到何年何月。上坡慢，下坡更慢，短線求心安，長線成災難。

沈富雄表示，陳時中設定360萬人是「臨界點」，其實180萬就可以了，以峰頂轉折點為臨界點較為妥當，不要死咬一個數目。

最後，沈富雄也寫下總結：「和指揮官見面是浪費我的時間，但盡了一個好國民應盡的義務，想想有多少人能有這個機會。」（編輯：孫唯容）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

日確診千例是疫調極限！柯文哲：必要時將「軟性封城」

小學生下周開打莫德納！有7天考慮期　11大不良反應曝

宋少卿5度酒駕！去年醉撞計程車　遭判5月併科罰金5萬

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
51.42%48.58%
2022-04-21-2022-04-28
精彩行星初現！第一集觀後最喜歡哪個星球的表演？

精彩行星初現！第一集觀後最喜歡哪個星球的表演？

繼續作答
即時
推薦閱讀