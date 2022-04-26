首款嬰幼新冠藥物通關！美FDA批准28天嬰幼兒用瑞德西韋

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FDA藥物評估和研究中心主任卡瓦卓尼（Patrizia Cavazzoni）表示，新冠病毒可能導致嬰幼童出現重症情況，但部分兒童因年齡層尚未被涵蓋在施打疫苗範圍，這項決議正是FDA展現認可這方面需求的承諾。
過去美國並未授權任何一款新冠疫苗可用於5歲以下兒童，吉立德醫藥公司過去曾對53名出生至少28天、體重至少3公斤的染疫嬰幼兒進行臨床研究，並取得類似對成人投藥的效果，此前唯有吉利德推出一款注射藥物「Veklury」能用於12歲以上、體重至少40公斤的兒童患者，瑞德西韋的通過料將防止已住院的確診兒童惡化為重症。
美國如今面臨兒童感染新冠病毒的病例暴增，在今年初FDA就曾緊急擴大授權，瑞德西韋給可能惡化為重症的感染病童使用，如今FDA正式批准這款藥品用來減緩嬰幼童的新冠症狀。此外，莫德納和輝瑞兩大藥廠也將在6月前為5歲及以下兒童推出兒童版新冠疫苗。
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