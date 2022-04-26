COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

首款嬰幼新冠藥物通關！美FDA批准28天嬰幼兒用瑞德西韋

▲美國食品暨藥物管理局（FDA）25日正式批准，新冠治療藥物「瑞德西韋」（Remdesivir）將可用於治療出生28天以上、體重至少3.5公斤的嬰幼兒染疫患者。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國食品暨藥物管理局（FDA）25日正式批准，新冠治療藥物「瑞德西韋」（Remdesivir）將可用於治療出生28天以上、體重至少3.5公斤的嬰幼兒染疫患者。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-04-26 17:12:46

美國食品暨藥物管理局（FDA）25日正式批准，美國藥廠吉立德醫藥公司（Gilead）旗下的新冠治療藥物「瑞德西韋」（Remdesivir），適用於治療出生28天以上、體重至少3.5公斤的嬰幼兒染疫患者，緊急使用授權擴大至無論有無住院治療，凡是輕度或中重症嬰幼兒染疫患都可以使用瑞德西韋治療。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據美國有線電視新聞（CNN）報導，瑞德西韋是美國第一個獲得FDA批准，可用於12歲以下兒童的新冠治療藥物，其中適用範圍也涵蓋出生至少28天、體重3.5公斤的嬰幼兒族群。

FDA藥物評估和研究中心主任卡瓦卓尼（Patrizia Cavazzoni）表示，新冠病毒可能導致嬰幼童出現重症情況，但部分兒童因年齡層尚未被涵蓋在施打疫苗範圍，這項決議正是FDA展現認可這方面需求的承諾。

過去美國並未授權任何一款新冠疫苗可用於5歲以下兒童，吉立德醫藥公司過去曾對53名出生至少28天、體重至少3公斤的染疫嬰幼兒進行臨床研究，並取得類似對成人投藥的效果，此前唯有吉利德推出一款注射藥物「Veklury」能用於12歲以上、體重至少40公斤的兒童患者，瑞德西韋的通過料將防止已住院的確診兒童惡化為重症。

美國如今面臨兒童感染新冠病毒的病例暴增，在今年初FDA就曾緊急擴大授權，瑞德西韋給可能惡化為重症的感染病童使用，如今FDA正式批准這款藥品用來減緩嬰幼童的新冠症狀。此外，莫德納和輝瑞兩大藥廠也將在6月前為5歲及以下兒童推出兒童版新冠疫苗。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

與病毒共存能成功　新加坡「健康分流」走過Omicron風暴

解封後「報復性出遊」飆升！專家：歐美夏季迎來旅遊混亂

別急著打第四劑？美CDC：50歲以下多數民眾應等新款疫苗

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
50.38%49.62%
2022-04-21-2022-04-28
精彩行星初現！第一集觀後最喜歡哪個星球的表演？

精彩行星初現！第一集觀後最喜歡哪個星球的表演？

繼續作答
即時
推薦閱讀