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中市居家安心照護　議員：確診者等不到通知單

▲議員林德宇指出，中市啟動居家安心照護，但民政局、衛生局等單位橫向聯繫出問題，要求民政局及衛生局要加強聯繫環節(圖／柳榮俊攝2022.4.26)
▲議員林德宇指出，中市啟動居家安心照護，但民政局、衛生局等單位橫向聯繫出問題，要求民政局及衛生局要加強聯繫環節(圖／柳榮俊攝2022.4.26)

記者柳榮俊/台中報導

2022-04-26 18:06:00

台中居家安心照護計畫上路，民眾就成人球？台中市議員林德宇今(26)在議會質詢時指出，台中市24日啟動居家安心照護，但民政局、衛生局等單位橫向聯繫出問題，導致市民求助無門，要求民政局及衛生局要加強聯繫環節，不要讓市民找不到窗口求助。

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林德宇表示，雖然市長施政報告的時候有特別強調，台中市政府的防疫表現在媒體評鑑裡面是高滿意度，但近日確診者遽增，市府人力應不接暇，他就接獲兩個個案，一位是419日在某醫院被匡列的接觸者，一位是424日採檢陽性的確診者，這2人到現在都還等不到正式的居家隔離或是居家照護通知單。


林德宇指出，民眾質疑明明是疾管署要求他們在家防疫，結果回到家後，地方政府這一端卻沒有把他接上線，或是隔了幾天才啟動居家照護的評估，雖然指揮中心將居家隔離天數減少為3+4天，匡列人數也減半，但是地方政府在銜接上還是出現問題。


林德宇指出，雖然防疫業務是由衛生局主責，但防疫是一體的，民政局也擔任協助的角色，面對新型態的防疫工作，市府應該提供窗口讓給民眾諮詢，以及加強各單位間的聯繫環節，不要讓民眾覺得他是人球，被相關單位踢來踢去。


副市長黃國榮表示，這種問題應該是少數，會發生這個情況，他判斷是因為確診人數遽增，隔離的人數就遽增，所以被漏掉，醫院通報民眾回家隔離，卻沒有通報到衛生局，假如有這種情況發生，建議民眾打1999，市府都有把資訊給1999的話務人員可以進行協助。


林德宇指出，目前台中確診人數差不多在200人左右，現在衛生、民政單位人力就已經很吃緊，未來確診人數可能會到45百，市府有沒有打算要擴充人力？


黃國榮指出，市府有發現這個問題，現在區公所及衛生局都會增加人力，今早上8點的時候，市長盧秀燕也開了一個防疫會議，請所有的相關局處都到場，該如何做橫向協助，市府都有在因應。


民政局長吳世瑋說，研考會有開發一個新的系統，讓市民可以掃 Qrcode自行填報確診資料以及接觸者，民政局就會優先關懷，並加速區公所關懷流程。


林德宇也詢問，居家安心照護計畫的實施對象是確診者還是被匡列的接觸者？答詢，居家照護就只有針對確診者。


吳世瑋表示，指揮中心現行的居家指引有3種方案，第一種居家檢疫是針對國外回來的民眾屬，第二種居家隔離是有接觸到確診者的民眾，如周永鴻議員，第三種居家照護是針對確診者，但是為輕症或是無症狀者，希望他在家待10天，而不管是居家檢疫、居家隔離或是居家照護，市府都會給關懷包。

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