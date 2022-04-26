中市居家安心照護　議員：確診者等不到通知單

台中居家安心照護計畫上路，民眾就成人球？台中市議員林德宇今 (26) 在議會質詢時指出，台中市 24 日啟動居家安心照護，但民政局、衛生局等單位橫向聯繫出問題，導致市民求助無門，要求民政局及衛生局要加強聯繫環節，不要讓市民找不到窗口求助。

我是廣告 請繼續往下閱讀

林德宇表示，雖然市長施政報告的時候有特別強調，台中市政府的防疫表現在媒體評鑑裡面是高滿意度，但近日確診者遽增，市府人力應不接暇，他就接獲兩個個案，一位是 4 月 19 日在某醫院被匡列的接觸者，一位是 4 月 24 日採檢陽性的確診者，這 2 人到現在都還等不到正式的居家隔離或是居家照護通知單。

林德宇指出，民眾質疑明明是疾管署要求他們在家防疫，結果回到家後，地方政府這一端卻沒有把他接上線，或是隔了幾天才啟動居家照護的評估，雖然指揮中心將居家隔離天數減少為 3+4 天，匡列人數也減半，但是地方政府在銜接上還是出現問題。

林德宇指出，雖然防疫業務是由衛生局主責，但防疫是一體的，民政局也擔任協助的角色，面對新型態的防疫工作，市府應該提供窗口讓給民眾諮詢，以及加強各單位間的聯繫環節，不要讓民眾覺得他是人球，被相關單位踢來踢去。

副市長黃國榮表示，這種問題應該是少數，會發生這個情況，他判斷是因為確診人數遽增，隔離的人數就遽增，所以被漏掉，醫院通報民眾回家隔離，卻沒有通報到衛生局，假如有這種情況發生，建議民眾打 1999 ，市府都有把資訊給 1999 的話務人員可以進行協助。

林德宇指出，目前台中確診人數差不多在 200 人左右，現在衛生、民政單位人力就已經很吃緊，未來確診人數可能會到 4 、 5 百，市府有沒有打算要擴充人力？

黃國榮指出，市府有發現這個問題，現在區公所及衛生局都會增加人力，今早上 8 點的時候，市長盧秀燕也開了一個防疫會議，請所有的相關局處都到場，該如何做橫向協助，市府都有在因應。

民政局長吳世瑋說，研考會有開發一個新的系統，讓市民可以掃 Qrcode 自行填報確診資料以及接觸者，民政局就會優先關懷，並加速區公所關懷流程。

林德宇也詢問，居家安心照護計畫的實施對象是確診者還是被匡列的接觸者？答詢，居家照護就只有針對確診者。