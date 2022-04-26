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本土確診病例激增　5家壽險10張住院醫療險也下架了

▲隨著本土確診人數飆升，防疫保單也因為爆量，並超過保險風險胃納量，多數已下架或改版，因此有不少人轉向投保有理賠「法定傳染病」的住院醫療險，壽險公司也因風險胃納量考量，已有5家共10張保單下架或改版。（圖／NOWnews資料照）
▲隨著本土確診人數飆升，防疫保單也因為爆量，並超過保險風險胃納量，多數已下架或改版，因此有不少人轉向投保有理賠「法定傳染病」的住院醫療險，壽險公司也因風險胃納量考量，已有5家共10張保單下架或改版。（圖／NOWnews資料照）

記者顏真真/台北報導

2022-04-26 19:05:21

在政府防疫政策改變，由清零走向與疫情共存，隨著本土確診人數飆升，防疫保單也因為爆量，並超過保險風險胃納量，多數已下架或改版，因此有不少人轉向投保有理賠「法定傳染病」的住院醫療險。不過，根據金管會今（26）日公布最新統計，也已有5家壽險共10張保單下架或改版。

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據了解，包含國泰人壽、富邦人壽、中國人壽、南山人壽、台灣人壽、保誠人壽等壽險公司都有推出可理賠「法定傳染病」的住院醫療險，其中中國人壽在4月21日就停售「易保安」，正在進行改版，台灣人壽也在4月25日停售「365全戶罩專案」。此外，保誠人壽1年期住院醫療險「醫吉御守」，也隨疫情升溫，預估損失率嚴重偏離保單訂價及風險可承受範圍，賣到今日傍晚5點半。

根據金管會統計，截至4月25日前市面上還有15家保險公司（11家產險及4家壽險）共33張防疫相關商品可以買，其中產險防疫險為12張、疫苗險為21張。

對於金管會放寬居家照護比照住院日額理賠，金管會保險局官員說，若醫療險契約中有約定以「法定傳染病」為給付條件的住院型日額醫療險，才有比照住院給付，一般醫療險不會比照。至於隨確診人數不斷飆高，目前有多少壽險公司停售有賠「法定傳染病」的住院醫療險？金管會統計，目前共有5家計10張保單下架。

對此，壽險公會則表示，保險商品在銷售前均需考量風險胃納量並訂定限額控管機制，由於近期防疫商品銷售量大增，導致部分業者達到預定風險胃納量，且預估未來新冠肺炎確診率恐持續攀升，故基於風險考量與精算對價原則，陸續停售商品，但目前市場上仍有不少具有防疫訴求的商品可供民眾投保，提醒民眾在購買前應檢視保障內容是否符合需求。

面對近期台灣疫情快速升溫，確診人數連日破千，與防疫相關的保險商品，例如提供新冠疫苗接種、法定傳染病相關給付項目，已成為民眾轉嫁風險的熱門選擇。壽險公司說，目前壽險業共有9張疫苗險商品可供客戶選擇，給付範圍多為客戶接種新冠疫苗之日起之一定期間內（如28~30日），因疫苗不良事件而入住醫院一般病房或加護病房接受治療、因疫苗不良事件而致身故時，即可獲得理賠。

另涉及法定傳染病相關給付項目，包含罹患法定傳染病即給付關懷（慰問）保險金、罹患法定傳染病而住院等給付，原則只要符合保單契約條款約定即可獲得理賠，而有鑑於目前確診人數中，部分為無症狀或輕症確診者，配合中央疫情指揮中心政策，如居家環境符合一定條件，得採居家照護方式管理，因此，在兼顧客戶權益下，針對法定傳染病且須符合住院條件的給付項目，居家照護將比照住院，但不包括加護病房加倍給付的部分，以善盡企業社會責任。

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