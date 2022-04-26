明東北風轉強北部小降溫！五一連假天氣不穩 降雨區擴大
今（26）日白天各地依舊晴朗暖熱，台南玉井中午左右出現攝氏36.7度高溫，但這樣的天氣型態將有轉變！中央氣象局指出，明（27）日白天開始東北風增強，且會一直持續影響到週四（4/28）清晨，北部及東北部地區稍微轉涼，高溫略降到攝氏28到29度左右，且迎風面的北部及東半部地區有局部短暫雨，尤其明晚花東地區不排除有局部較大雨勢發生，請民眾留意。不過中南部地區不受影響，仍維持多雲到晴的天氣，氣象局也持續針對台南、高雄及屏東近山區及河谷地帶發布高溫橙色燈號警示，可能有連續出現攝氏36度以上高溫，請民眾中午前後儘量避免從事戶外活動，並要多補充水分。
氣象局預報員黃恩鴻指出，這波東北風來得快去得也快，週四白天過後就會減弱，週四到週五（4/29）白天會是一個空檔，水氣偏少各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫陣雨，午後西半部山區也有局部短暫陣雨，北部及東部地區高溫約攝氏29度，中南部地區高溫約攝氏32到35度。
而比較明顯的天氣轉變將落在週五晚間到週六（4/30）這段期間，受到東北風再度增強影響，北部及東半部地區將轉為有局部短暫陣雨的天氣，其他地區維持多雲到晴。下週日起到週二（5/1～5/3）受到比較明顯的東北風影響，北台灣高溫驟降到攝氏21到23度，與這幾天相較明顯降溫攝氏10度左右，至於中南部地區高溫也會降到攝氏26到28度，東部地區高溫約攝氏24到25度。
值得留意的是，週末五一連假這段期間，前期北部及東半部地區轉為有短暫雨的天氣，其他地區雲量偏多，到了下週一、週二由於南方雲系北移影響，除了中部地區維持多雲的天氣，其他地區都有局部短暫陣雨。黃恩鴻說，目前預估週六在菲律賓東方海面到南海這塊區域，可能有熱帶擾動逐漸發展出來，下週一起台灣附近水氣偏多，加上又有北方系統影響，北部、東部及南部降雨情況可能會很明顯，請民眾安排活動要注意天氣變化。
此外，週三、週四兩天，西半部地區及金門、馬祖容易有局部濃霧或低雲影響能見度，也提醒民眾要多多留意。