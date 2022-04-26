馬斯克收購推特當新老闆 女股神繼續套現減持特斯拉股票
社群平台推特同意讓馬斯克（Elon Musk）以每股54.2美元價碼收購，消息一出震撼各界，稍早馬斯克以約440億美元（約新台幣1.29兆元）的天價收購後，被封稱「女股神」的基金操盤手伍德（Cathie Wood）旗下方舟投資管理公司（Ark Investment Management）也跟著賣掉特斯拉8295股股票，估計套現828萬美元。
基金操盤手伍德（Cathie Wood）是長期的特斯拉和執行長馬斯克的支持者，19日才預期電動車大廠特斯拉（Tesla）股價將在2026年前上漲超過三倍。據了解，方舟投資旗下的3檔ETF包含方舟創新ETF（Ark Innovation ETF，ARKK）、方舟自主技術與機器人ETF（Ark Autonomous Technology & Robotics ETF，ARKQ）與方舟下一代網路ETF（ Ark Next Generation Internet ETF，ARKW）持有特斯拉約129萬股股票，價值13億美元。
根據《Benzinga》報導，今年Q1以來，每當特斯拉股價上漲，方舟投資都會進行部分套現，當馬斯克收購推特消息公布後，推特單日股價漲逾 5.6%，收在51.7美元。
特斯拉週一收盤價則是998.02美元，方舟今所賣出特斯拉的8295股股票，估計價值約為828萬美元，但特斯拉仍是該ETF最大持股部位，占比達10%，「女股神」伍德先前受訪則指出，賣掉特斯拉股價是為了套現，用來加碼那些被市場低估的股票。