《衝衝衝》徐乃麟、凱希都確診！曾國城帶張文綺挑大梁
藝人凱希（徐凱希）近年在主持界表現亮眼，去年以節目《天才衝衝衝》入圍金鐘獎，演藝事業備受看好，不過她近來因確診而被迫停錄節目，徐乃麟也因染疫而接受居家隔離，所以《天才衝衝衝》就只由曾國城、張文綺主持。
聊到首次跟城哥2人搭檔主持，張文綺說：「覺得有一夜長大的感覺，因為之前都有城哥、乃哥兩位大哥在，所以得知今天只有我一個人和城哥主持時，緊張到前一天還打電話問製作人有什麼需要注意的，很怕表現不好，但有這次的經驗讓我更知道主持什麼樣的感覺，也希望觀眾可以看到我的進步。」曾國城也說：「文綺今天應該可以感受到跟平常助理主持或是做效果的感覺有很大不同，所以今天應該是很好的機會教育。」
《天才衝衝衝》再創下佳績，徐乃麟第一時間就說：「疫情期間，跟著我一起在家收看天才衝衝衝，開心又解悶！」還補充：「忠實觀眾就知道，我願玩服輸，別再說我輸不起了！」曾國城則說：「現在收視習慣跟之前都不一樣，一個將近17年的節目，還可以維持不錯的收視，實在難得。」
徐凱希也感謝粉絲讓隔離中的自己和乃哥，感受到滿滿的鼓勵關心，「也期待一下文綺和城哥的火花。」張文綺還不忘對乃哥還有凱希溫情喊話：「謝謝我的搭檔們，我們缺一不可，每位主持人都有自己的重要位置，期待我的2位搭檔，趕緊康復回來。」