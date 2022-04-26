名家論壇》單厚之／新台灣模式已經破功

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相對於醫界的憂心，地方政府的態度卻截然不同，台北市副市長黃珊珊認為3+4「沒有實質意義」，「居家隔離3天，台北市連居家隔離通知書都還沒開」，意指政府還沒有納管，民眾的居家隔離就已經結束。基隆市長林右昌也主張進一步取消電子圍籬，以免行政流程繼續塞車。
而今天新北市公布的「居家隔離轉型計畫」，更直接取消3天的居家隔離，直接改成以篩代隔的「0+7」，民眾只要快篩陰性就可以出門工作、採買，但前3天不能搭乘大眾運輸、不能參加大型活動、不能進入餐廳飲食。目前陳時中認為新北的方案太鬆，還不確定是否會准。
指揮中心之所以要縮短居家隔離的時間，是因為疫情升高，居家隔離人數暴增，嚴重影響了民眾的生活。以新北市4月23日為例，當天新增1731例，但新北的居家照護已達5070人、居家隔離更高達30303人。若以這個比例類推全台，當全台確診數破萬時，居家照護加上居家隔離人數就會有數十萬人；而若到4、5萬人確診時，居隔人數則將破百萬。
若有上百萬人同時居隔，台灣就會出現「類封城」的局面，嚴重影響到經濟和社會的機能，所以指揮中心只能放寬居隔的天數，降低對民生的衝擊。縮短居隔天數雖然可能提升病毒擴散的機率，但也會降低民眾配合防疫的成本，提升民眾配合防疫的誘因。
但對地方政府來說，不管居隔的時間長短，行政成本是相同的。居隔3天、10天、14天，都一樣要開居隔單、解隔離單、開電子圍籬、解電子圍籬。當染疫數、居隔數暴增時，地方的行政系統必然無法負荷，這就是為何黃珊珊說3天居隔單還沒開出來，林右昌主張取消電子圍籬的原因。
地方政府紛紛「逆時中」，最主要的原因就是地方對疫情的研判與中央不同。過去這段時間，陳時中像擠牙膏一樣，跟著地方對疫情的預測，不斷上修中央對疫情的研判。陳時中一開始還樂觀的說6月底疫情就會到尾巴，之後說可能有15%的民眾會染疫，等到北市預估是20%之後，陳時中又跟著調高到20%；對於疫情的峰值，也是在柯文哲喊出單日5萬人確診之後，陳時中才說出4.5萬人的數字。
黃珊珊今天已經喊出，台北市5月初就會每日破萬例，5月中則會出現每日近10萬例。若依照黃珊珊的預測，全台染疫的峰值，將是陳時中所說4.5萬的數倍、甚至是10倍；而台北市人口才250萬，10萬染疫等於每天有4%的人確診，那全台的染疫比例和染疫數將遠高於陳時中和北市原本的預測。
正是因為認為疫情遠比陳時中預估的悲觀許多，地方政府才會紛紛「逆時中」，新北市所提的「居隔轉型計畫」，其實根本就是完全棄守接觸者和輕症，讓民眾自主管理、自主申報。
不管是蘇貞昌的「新防疫模式」或蔡英文的「重症求清零，輕症可控管，正常過生活」，其實都是建立在一個對疫情相對樂觀的預測上，一旦這個基礎不成立，台灣就會變成被迫與病毒共存，而快篩試劑與藥物的準備不足，就會成為致命的問題。中央跟地方誰的預測對，很快就會見分曉。