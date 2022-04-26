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金管會關切防疫險爭議　富邦產認了：3情況下續保都受理

▲富邦產險防疫保單續保爭議引發金管會關切，富邦產也在今（26）日發出聲明表示，3種情況下續保都受理。（圖／富邦金提供）
▲富邦產險防疫保單續保爭議引發金管會關切，富邦產也在今（26）日發出聲明表示，3種情況下續保都受理。（圖／富邦金提供）

記者顏真真/台北報導

2022-04-26 18:19:33

國內本土疫情燒，防疫保單紛紛下架，卻也引發不少爭議，其中富邦產險因原本已經通知續保，後來卻又說，信用卡自動扣款不算數，引發保戶反彈，金管會保險局也介入了解，並在4月25日發文要求富邦產查明紛爭原因及如何處理，並盡快向金管會說明。富邦產險今（26）日傍晚發出聲明，考量富邦業務員向保戶招攬保單與履行責任的許諾，也是富邦產險必須扛下的責任，在3種情況下續保舊保單都受理。

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金管會保險局官員今日表示，近日確實收到很多申訴案，並已經在昨日發文給富邦產險，要求就續保程序與業務員承諾部分去做查核，並請富邦產針對實務上產生紛爭原因與要怎麼處理，盡快向金管會說明，目前還未收到回覆。

不過，在保戶反彈，加上金管會關切之下，富邦產險也認了，今日傍晚發出聲明表示，在新冠肺炎疫情確診案例大幅攀升的趨勢下，大量的風險需求湧進富邦產險，已超出公司可承受的風險胃納範圍，基於風險管理政策、維持公司經營安全穩定，同時更須確保本公司對所有保險保戶的履約能力，富邦產險不得不動態調整防疫保單的經營策略與續保政策。

不過，4月20日（含）收到公司寄發的續保通知書且公司已收取保戶的保費者，保險契約確認成立。另考量富邦業務員向保戶招攬保單與履行責任的許諾，也是富邦產險必須扛下的責任，對於4月20日（含）前已交付要保文件及信用卡刷卡單至公司的5月續保案件亦受理。

至於收到5月續保通知單且於4月20日（含）前確獲富邦業務員承諾續保的自動扣款件客戶，富邦產險亦將請業務員協助辦理其續保相關事宜，以履行富邦業務員對於客戶的許諾。
    
對於近日防疫險續保風波造成客戶不便與失望，富邦產險也再次鄭重致上最深歉意，並強調考量未來著重於併發重症的治療照護為主，富邦產險也依此重新提供以中、重症者保障為主的「新加倍守護」專案，作為建議民眾轉換投保的參考選擇。

除了富邦產的理賠爭議之外，旺旺友聯產險也傳出以簡訊通知「非親簽恐退件」引發保戶不滿，保險局官員說，經了解主要是產險公司發現很多簽名都一樣，有要保書「非親簽」的疑慮，但目前公司表示會請客戶臨櫃確認是否親簽。至於旺旺友聯產險也有刷卡續保爭議，金管會說會再進行了解，也會會密切關注後續處理情況。

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