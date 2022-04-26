大小眼竟是「腦長瘤」？ 眼瞼下垂只能手術？ 專家：這兩類人不適合

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大小眼是「眼瞼下垂」 還是有其他原因害眼睛睜不開
眼睛睜不太開，拍照時覺得自己「大小眼」？高雄醫學大學附設中和紀念醫院整形外科教授賴春生醫師表示，大小眼在醫學上稱為「眼瞼下垂」，可能與先天或後天因素有關。如出生時提眼肌發育不良，或後天提眼肌退化導致，也有可能是其他疾病造成支配肌肉的神經受損而引起眼瞼下垂。
賴春生醫師說明，眼瞼下垂的主要原因可分為4大類。第一類為「肌源性」，是肌肉本身發育或疾病因素引起；第二類是「神經性」，有外傷、腦部腫瘤壓迫到第3對腦神經時可能導致提眼肌無法作用。
第三類是「筋膜性」，提眼肌的筋膜變薄、退化後，無法正常有效地附著在上眼瞼軟骨板上，會無法拉起眼皮；第四類是「機械性」，外來的重量如上眼皮腫瘤、過度哭泣眼皮腫脹，都可能造成眼睛張不開。
眼瞼下垂竟是腦長瘤？ 低頭族當心筋膜提早退化
賴春生醫師表示，另有一種「混合型」的眼瞼下垂，是指上述4種狀況可能同時存在1-2項。由於大小眼的成因相當複雜，當後天出現眼瞼下垂時，必須找出原因、進行提眼肌檢查再決定處置方式。也曾有病人因眼瞼下垂求診，最後診斷才發現是眼瞼下垂的對側長腦瘤。
現代人過度使用3C產品當低頭族，可能提早引發眼瞼下垂和大小眼？賴春生醫師指出，3C產品使用確實增加了發生比例，特別是與筋膜退化有關的眼瞼下垂，以往患者年齡多在60歲以上，現在不少病人45-50歲左右就來求診。眼皮長時間往下運動，筋膜將容易變薄，提醒低頭族要注意提眼肌健康。
提眼肌無力該怎麼治療？ 手術方式大不同？
賴春生醫師指出，眼瞼下垂的治療並非每個人都一樣，除了經由醫師診斷、找出根源，還會進行提眼肌功能檢測，在消除前額肌代償性上縮的作用下，以眼睛往下到往上看的距離來評估提眼肌的功能，12mm以上為良好；8-12mm為好；5-7mm為尚可，小於4mm以下為非常不好。
絕大部份的眼瞼下垂會需要接受手術治療。賴春生醫師說明，患者提眼肌功能如果大於8mm以上，只須簡單的對摺提眼肌手術；介於5mm至8mm之間，會採取提眼肌縮短手術，將過長提眼肌切除，然後重新固定，增加肌肉收縮力量。
倘若提眼肌功能嚴重不佳、小於5mm，則需要接受「前額懸吊式」手術，利用生物性材料或是自身的眼輪匝肌，一端固定在軟骨板，一端固定在前額肌，借助前額肌肉的收縮來幫助眼睛張開。其中前額懸吊式的「復明皮瓣」手術（FOOM Flap）是賴春生敎授首創的術法。兩種術式的差別在於，復明皮瓣手術使用自身肌肉組織「就地取材」，不會有排斥及感染風險，而外來的懸吊材料约有10%到15%的排斥反應或感染。
重症肌無力也會大小眼！ 術後照護比手術更重要
有些提眼肌功能異常，與自體免疫疾病有關，如重症肌無力，或是肌肉神經的遺傳性疾病有關。賴春生醫師說明，重症肌無力的特徵是在一天活動後，慢慢會出現疲勞性的眼瞼下垂，以及看東西比較模糊的複視現象。這類患者須接受藥物治療，如果要進行提眼肌手術必須審慎評估，更要注意術後照護。
賴春生醫師表示，嚴重的重症肌無力患者，眼睛無法正常轉動，如果只進行提眼肌手術，反而容易因為無法蓋上眼皮，而造成結膜、角膜發炎病變。最嚴重可能導致失明。因此有特殊疾病的族群在進行提眼肌相關手術前，務必諮詢專科醫師評估。
賴春生醫師指出，過去曾有洗腎患者做完提眼肌手術後，雖然視野得到明顯改善，但因為在洗腎時忘記保溼而引起眼部發炎。患者接受提眼肌手術後務必注重眼部保濕，一般會給予人工淚液凝膠，睡覺時可用保鮮膜貼在臉部，保溼之餘也可避免脫落。
提醒民眾，提眼肌無力的原因眾多，發現有眼瞼下垂、大小眼問題時，應先就診檢查是肌源性、神經性或是筋膜性的原因，經由醫師評估後再決定處置方式。如本身有自體免疫疾病、肌肉性遺傳疾病應接受適當治療，再決定是否需要進行提眼肌手術。
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