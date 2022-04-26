間歇性斷食沒瘦比較多！哈佛點名4類人：勿亂試斷食

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中國廣州南方醫科大學研究團隊招募了139名平均體重為88.2公斤的肥胖患者，並將所有受試者隨機分組。男性受試者每日熱量控制在1500-1800大卡之間，女性每日熱量則控制在1200-1500大卡。
兩組人員攝取的營養組成相同，40%-55%來自碳水化合物；15%-20%來自蛋白質；20%-30%來自脂肪。唯一的區別是其中一組採取「限時飲食」，只能在每天早上八點到下午四點之間進食，另一組則沒有進食時間的限制。
平均體重降8公斤 限時飲食對血壓改善無明顯助益
訪談調查一共持續了12個月，兩組人員平均體重皆下降了8.0公斤，而且BMI、體脂、除脂體重、血壓、代謝症狀群相關風險因子的差異也一致。比較特別是的，這項研究不只有每周電話調查，受試者也必須透過手機應用程式，每周回報飲食記錄，並定期進行每2周進行一次健康會談。
研究團隊宣稱，這項為期一年的試驗當中，兩組人員都達到熱量控制，但採取8小時進食時間限制的組別，減重程度並沒有增加，而且內臟脂肪、血糖等生理數值的變化，兩組也呈現出相同改變。過去曾有研究認為斷食有助於血壓控制，但在該研究卻顯示「限時飲食」對血壓改善沒有額外幫助。
限時飲食策略或「間歇性斷食」是否對於體重控制、血糖帶來更多益處？各項研究的結果並不一致。中國廣州南方醫科大學的研究樣本數雖然只有139人，但因實驗方式與飲食內容的回報資料，較過往的工具更具可信度，被《新英格蘭醫學期刊》刊登於《醫學前沿》，證據力可見一斑。
助進食回到晝夜規律 這些人勿亂試間歇性斷食
雖然間歇性斷食未必是最好的減重方法，但是對於大多數有心減重的現代人而言仍有優點。哈佛大學醫學院指出，一般人如果採取節食、斷食來達到體重控制，往往因為疲倦、饑餓感或情緒暴躁而容易放棄。間歇性斷食除了減少了饑餓感、暴躁感，也讓身體進食的新陳代謝回到與日夜規律一致。
相較之下，不少研究發現夜晚進食可能會增加體重上升與糖尿病機率，而喜歡在半夜吃零食的男性，也顯示出更高的心臟病風險。間歇性斷食的另一個好處是會促使人們選擇可以維持更長飽足感，但熱量密度更低的食物，也不會因此覺得自己在減重過程中飲食樂趣「被剝奪」而感覺悲慘，容易執行得更長久。
哈佛大學醫學院提醒，除了採取間歇性斷食之外，更重要的是維持飲食均衡，多吃全穀類、堅果、豆類、蔬果，不只有利體重控制也可降低心臟病風險。也不建議追求過於快速的減重效果，每周減輕0.5-1公斤的速度，較有機會持續減重並減少復胖。
另外，如果本身有糖尿病等慢性疾病，或服用血壓藥、心臟藥物等族群，限制熱量或斷食可能具有危險性，可能造成體內鈉、鉀等體液失衡，引發心血管意外事件。這些族群要實行飲食控制之前，務必諮詢專業醫師與營養師意見。
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