每年損失逾68億！ 「異位性皮膚炎」影響國家生產力 醫師：6職業首當其衝

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異位性皮膚炎病友協會理事長、台大醫院皮膚部主治醫師朱家瑜醫師指出，異位性皮膚炎為一種慢性免疫疾病，影響層面不只皮膚問題。患者在生活中需時時配戴口罩防塵，提防著棉被、儲藏室中潛藏的過敏原，甚至連接近最愛的寵物都會搔癢難耐。生活中諸多不便與旁人的異樣眼光，導致異位性皮膚炎患者身心備受煎熬。先前的研究即指出，異位性皮膚炎患者的憂鬱症風險較常人驟增1.83倍、自殺意念則增加1.67倍。
朱家瑜醫師更表示，異位性皮膚炎患者因疾病之故，往往無法順利工作、進而導致生產力下降。據了解，一位重度患者中，每年就有123天無法發揮正常工作力。以健保資料庫估算的結果顯示，每年台灣因重度異位性皮膚炎未妥善控制，所損失的生產力就高達68億元，足見異位性皮膚炎影響層面廣泛，與患者照護的迫切性。
夏天流汗如同「在傷口撒鹽」 她自幼遭排擠曾萌「輕生念頭」
異位性皮膚炎患者遭逢的挑戰還不止於此。新北市立土城醫院皮膚科主任楊靜宜醫師表示，傳統治療對患者幫助有限，原因是即使服藥後，皮膚仍可能出現潛在的「持續性發炎」，症狀不但容易復發，一年內患者更可能有30-50%的機率感受到症狀惡化。
症狀時好時壞，治療猶如參加「馬拉松」，對於小城（化名）而言，無疑使身心靈都痛苦不堪。他表示，夏天一到，身體流汗就如同「在傷口上灑鹽」；一般人習以為常的洗澡行為，在他眼中卻彷彿「酷刑」，往往需強忍疼痛才能完成。生活上的不便與身體病痛，讓他只能「兼差8份工」維持生計，也不得不暫時放棄成為地圖繪者的夢想。
同樣於2歲時確診的林小姐，自幼因病而遭受同儕排擠。病情好不容易在大學時期漸趨穩定，直至24歲生完孩子後又再度爆發。長期睡眠不足、情緒不穩，平時又得承受症狀帶來的劇烈疼痛，讓林小姐曾萌發輕生念頭。更令人心疼的是，申請的生物製劑給付被駁回，使她只得繼續服用類固醇藥物，還得擔心症狀的不定期發作影響生活。
對此，朱家瑜醫師表示，異位性皮膚炎若能早期診斷、早期治療，不但有助控制病情、延緩病程進展，也有機會降低對社會與經濟的衝擊，讓病友發揮所長、成為社會的中堅份子。
「生物製劑」4週改善8成病情！ 小分子口服新藥現治療潛力
在治療上，異位性皮膚炎的用藥與疾病嚴重度息息相關。楊靜宜醫師指出，目前健保給付的治療藥物種類眾多，除了類固醇、口服免疫抑制劑，目前也有「生物製劑」納入給付。中重度病友使用口服免疫抑制劑的療效，臨床觀察約40-50%。若要達到預期效果，可能需要高劑量服用，同時注意副作用風險、並定期監測肝腎功能。
相較之下，生物製劑可以更精準作用於標的，副作用發生率亦較低，讓受損的皮膚角質細胞復原，進而提升皮膚屏障功能。患者用藥4週後病情改善程度逾8成，臨床藥效可持續1年之久。近期則有口服「小分子用藥」，去年十二月甫引入台灣，透過精準截斷與過敏疾病最相關的細胞傳導途徑，使治療更具效率。對於治療中重度異位性皮膚炎患者而言，無疑具有相當潛力。
近年來異位性皮膚炎的治療進展快速，可用的醫療武器也愈來愈多。然而，健保給付條件重重，新型藥物的費用並非人人都能負擔。朱家瑜醫師呼籲有關單位，應正視異位性皮膚炎患者的就業與生產力問題，使其在職場上保有穩定工作、奉獻社會，回歸正常生活。
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