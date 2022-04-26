利他非利己！兒童疫苗將開打　專家：家長應審慎判斷

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中華民國防疫學會理事長王任賢今（26）日接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，兒童與成人接種疫苗的目的不同，成人染疫容易重症、死亡，因此接種疫苗是為了保護自己、屬利己行為，但兒童感染症狀輕微、死亡率低，因此接種疫苗對防止症狀與死亡的利益不大。但兒童染疫病毒存在咽喉部時間長，有較高機會傳染給他人，因此兒童接種疫苗在公衛角度上，有利控制疫情、降低傳播，屬利他行為。
王任賢說，兒童接種疫苗須承擔較大的副作用風險，接種疫苗的不良反應率可能比確診出現症狀的機率還大，建議家長依據孩童是否為過敏體質、過去感冒時呼吸道感染嚴重度、曾注射疫苗或藥物的反應等，自行評估是否需要施打，畢竟公部門站在公衛角度，以及醫生受政策影響，可能會建議接種，但屆時出問題，還是家長、孩童得自行面對。
全教總副秘書長張旭政接受採訪時則說，家長最想知道疫苗的安全性如何，以及孩童接種疫苗後，身體不適如何處理等，建議政府清楚揭露相關資訊，讓家長知道接種疫苗身體不適的樣態與機率、處理管道等。
全國家長團體聯盟理事長彭淑燕認為，6至11歲兒童年紀尚小，身心仍在發展中，接種疫苗對健康長期的影響如何，沒人知道，更應審慎看待、千萬不要貿然接種，建議家長帶孩童找家庭醫師做諮詢，畢竟從小看到大的醫生，最了解孩童狀況，知道接種疫苗對孩童的影響性，另外，政府也應該以家長能懂的語言，而非專業術語，告訴家長孩童接種疫苗與否的風險為何。
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