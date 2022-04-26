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利他非利己！兒童疫苗將開打　專家：家長應審慎判斷

▲兒童疫苗將自5月2日起開打，專家呼籲家長自行判斷孩童身體狀況，再決定是否施打。（資料圖／美聯社／達志影像）
▲兒童疫苗將自5月2日起開打，專家呼籲家長自行判斷孩童身體狀況，再決定是否施打。（資料圖／美聯社／達志影像）

記者李琦瑋／台北報導

2022-04-26 18:42:44

教育部昨（25）日發函各縣市教育局處，6至11歲兒童，5月2日起可安排校園集中接種，學校應給家長7天的充分思考期，並加強衛教宣導說明。專家認為，兒童接種疫苗是利他角度，非利己，呼籲家長自行判斷孩童身體狀況，再決定是否施打；教團與家長團體則呼籲政府清楚揭露相關資訊，供家長參考。

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指揮中心開放6至11歲兒童接種半劑莫德納疫苗，學校最快在5月2日安排校園集中接種，讓不少家長陷入兩難，擔憂疫苗副作用帶來的影響，想先觀望其他孩童施打後的反應而定。

中華民國防疫學會理事長王任賢今（26）日接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，兒童與成人接種疫苗的目的不同，成人染疫容易重症、死亡，因此接種疫苗是為了保護自己、屬利己行為，但兒童感染症狀輕微、死亡率低，因此接種疫苗對防止症狀與死亡的利益不大。但兒童染疫病毒存在咽喉部時間長，有較高機會傳染給他人，因此兒童接種疫苗在公衛角度上，有利控制疫情、降低傳播，屬利他行為。

王任賢說，兒童接種疫苗須承擔較大的副作用風險，接種疫苗的不良反應率可能比確診出現症狀的機率還大，建議家長依據孩童是否為過敏體質、過去感冒時呼吸道感染嚴重度、曾注射疫苗或藥物的反應等，自行評估是否需要施打，畢竟公部門站在公衛角度，以及醫生受政策影響，可能會建議接種，但屆時出問題，還是家長、孩童得自行面對。

全教總副秘書長張旭政接受採訪時則說，家長最想知道疫苗的安全性如何，以及孩童接種疫苗後，身體不適如何處理等，建議政府清楚揭露相關資訊，讓家長知道接種疫苗身體不適的樣態與機率、處理管道等。

全國家長團體聯盟理事長彭淑燕認為，6至11歲兒童年紀尚小，身心仍在發展中，接種疫苗對健康長期的影響如何，沒人知道，更應審慎看待、千萬不要貿然接種，建議家長帶孩童找家庭醫師做諮詢，畢竟從小看到大的醫生，最了解孩童狀況，知道接種疫苗對孩童的影響性，另外，政府也應該以家長能懂的語言，而非專業術語，告訴家長孩童接種疫苗與否的風險為何。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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