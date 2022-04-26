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供應鏈危機再現！中國疫情連環爆「大規模封城」為主因

▲北京政府「零容忍」的清零態度導致中國港口堵塞嚴重，加上俄烏戰爭影響，全球供應鏈將再度陷入危機。（圖／中新社）
▲北京政府「零容忍」的清零態度導致中國港口堵塞嚴重，加上俄烏戰爭影響，全球供應鏈將再度陷入危機。（圖／中新社）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-04-26 18:58:58

中國堅持清零的零容忍態度伴隨著嚴格的防疫管制，《彭博社》報導指出，這讓新冠疫情在顛覆全球經濟的兩年後，又陷入同一個循環，今年夏季歐美與亞洲之間的供應鏈將掀起另一波混亂，就算中國堵塞的貨輪們恢復航行，一連串的影響加上俄烏戰爭，將會對飽受通膨壓力與經濟成長逆風的全球經濟復甦造成又一次的嚴重打擊。

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《彭博》引述業界分析，中國經濟重鎮上海自3月封城後，沿岸等待入港的船隻也持續累積，數據顯示截至上周，寧波港外堵塞的貨輪高達230艘，同日在美西港口樞紐－洛杉磯長灘港外也至少有57艘貨輪，歐洲貨櫃吞吐量第2大港安特衛普港（Port of Antwerp）的CEO范德梅倫（Jacques Vandermeiren）估計，這將使2022年出現比去年更大的混亂，而且預計將會延續一整年。

報導指出，中國佔了全球貿易的12％，國內對疫情零容忍的態度導致製造業工廠、倉庫處於閒置狀態，貨車司機更因多地防疫規範不同而不願發車，整體供應鏈僵化，短期內的供應限制問題具相當大的威脅性；如今美國和歐洲的港口已是應接不暇，供應鏈風險分析公司「Everstream Analytics」CEO葛德曼（Julie Gerdeman）為此指出，一旦中國出口力恢復，隨著大批船隻接連駛向美國西岸，預計物流塞車等待時間將被嚴重拉長。

▲上海疫情　物流　（圖／取自中新社）
▲上海疫情導致中國進入物流堵塞的狀態。（圖／取自中新社）
根據物流情報網站「project44」數據，如今上海港口內的進口貨櫃平均將呆滯在港口12.1天，接著才會被貨車取走運往目的地，這比3月底的等候時間還要多延長了3倍。同樣的，中國內陸工廠生產的汽車元件、電子產品等出口導向貨物也因為貨車運輸短缺而緩慢進入出口危機。

總部在台北的中菲行國際物流集團（Dimerco Express Corp.）亦表示，就連空運也受到了影響，由於上海浦東國際機場的卸貨堵塞，這種擁堵狀況已經蔓延到了深圳，由上海改道轉來的貨運急劇增加。中菲行主管表示，為疏解上海海運的阻塞，貨船全面改道寧波和太倉卸貨，北京當局也指示高速公路維持暢通，不准各地自行封鎖。

短期來看，貨物堆積代表著價值22兆美元的全球商品將面臨成本上升、代價過於高昂的難題；長遠來看，當全球貿易發生2020年下滑、去年反彈來的混亂狀況影響各大企業，過去人們熟知的全球化或將結束，部分企業高層恐將開始撤下佈及全球的產線，跨境貿易的面貌將重新被改寫。
 

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