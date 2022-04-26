供應鏈危機再現！中國疫情連環爆「大規模封城」為主因

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報導指出，中國佔了全球貿易的12％，國內對疫情零容忍的態度導致製造業工廠、倉庫處於閒置狀態，貨車司機更因多地防疫規範不同而不願發車，整體供應鏈僵化，短期內的供應限制問題具相當大的威脅性；如今美國和歐洲的港口已是應接不暇，供應鏈風險分析公司「Everstream Analytics」CEO葛德曼（Julie Gerdeman）為此指出，一旦中國出口力恢復，隨著大批船隻接連駛向美國西岸，預計物流塞車等待時間將被嚴重拉長。
根據物流情報網站「project44」數據，如今上海港口內的進口貨櫃平均將呆滯在港口12.1天，接著才會被貨車取走運往目的地，這比3月底的等候時間還要多延長了3倍。同樣的，中國內陸工廠生產的汽車元件、電子產品等出口導向貨物也因為貨車運輸短缺而緩慢進入出口危機。
總部在台北的中菲行國際物流集團（Dimerco Express Corp.）亦表示，就連空運也受到了影響，由於上海浦東國際機場的卸貨堵塞，這種擁堵狀況已經蔓延到了深圳，由上海改道轉來的貨運急劇增加。中菲行主管表示，為疏解上海海運的阻塞，貨船全面改道寧波和太倉卸貨，北京當局也指示高速公路維持暢通，不准各地自行封鎖。
短期來看，貨物堆積代表著價值22兆美元的全球商品將面臨成本上升、代價過於高昂的難題；長遠來看，當全球貿易發生2020年下滑、去年反彈來的混亂狀況影響各大企業，過去人們熟知的全球化或將結束，部分企業高層恐將開始撤下佈及全球的產線，跨境貿易的面貌將重新被改寫。