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小學生5月開打莫德納　中市府：尊重家長給9天考慮期

▲國小學童疫苗的接種將比照國高中，由醫護人員進入校園施打。圖為台中市忠明高中接種疫苗情形。（資料畫面／台中市政府提供，2022.04.26）
▲國小學童疫苗的接種將比照國高中，由醫護人員進入校園施打。圖為台中市忠明高中接種疫苗情形。（資料畫面／台中市政府提供，2022.04.26）

記者顏幸如/台中報導

2022-04-26 19:24:55

兒童疫苗即將於5月開打，台中市政府今宣佈，本週五（29日）將發放「接種須知暨接種意願書」給全市17萬名學童的家長，5月9日回收意願書，讓家長有整整9天好好思考、討論，若中央及時撥發莫德納疫苗，會從11日起安排醫護進校園為孩子接種疫苗。

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台中市長盧秀燕說，教育部國教署昨晚邀集各縣市教育局開會，討論6至11歲兒童疫苗接種注意事項，台中市教育局也同步進行內部作業，按目前安排的進程，市內各國小預計4月29日發放「接種須知暨接種意願書」，讓學童帶回家供家長評估是否同意子女接種疫苗，預計5月9日回收意願書。

▲台中市施打學童疫苗作業期程。（圖／台中市政府提供，2022.04.26）
▲台中市施打學童疫苗作業期程。（圖／台中市政府提供，2022.04.26）
盧秀燕說，台中市符合接種資格的孩子有17萬人，市府選在星期五發放意願書、隔週一回收，讓平常忙碌的家長至少有兩次假日的時間好好思考與討論。她強調有別於成人和及青少年疫苗，市府不會催打，一切尊重家長意願。

教育局長楊振昇表示，校方回收意願書後，若中央如期撥放疫苗給地方政府，教育局將比照國高中方式開打，預計自5月11日起，讓6至11歲學童在校內接種疫苗。

▲國小學童的接種評估意願書，與國高中生類似。（圖／台中市政府提供，2022.04.26）
▲國小學童的接種評估意願書，與國高中生類似。（圖／台中市政府提供，2022.04.26）
至於新冠疫苗和常規疫苗接種之間是否應有間隔，衛生局長曾梓展表示，一般學童沒有預定的常規疫苗，雖然中央認為無礙，但保險起見，建議可間隔2週以上。

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