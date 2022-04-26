小學生5月開打莫德納 中市府：尊重家長給9天考慮期
兒童疫苗即將於5月開打，台中市政府今宣佈，本週五（29日）將發放「接種須知暨接種意願書」給全市17萬名學童的家長，5月9日回收意願書，讓家長有整整9天好好思考、討論，若中央及時撥發莫德納疫苗，會從11日起安排醫護進校園為孩子接種疫苗。
台中市長盧秀燕說，教育部國教署昨晚邀集各縣市教育局開會，討論6至11歲兒童疫苗接種注意事項，台中市教育局也同步進行內部作業，按目前安排的進程，市內各國小預計4月29日發放「接種須知暨接種意願書」，讓學童帶回家供家長評估是否同意子女接種疫苗，預計5月9日回收意願書。
盧秀燕說，台中市符合接種資格的孩子有17萬人，市府選在星期五發放意願書、隔週一回收，讓平常忙碌的家長至少有兩次假日的時間好好思考與討論。她強調有別於成人和及青少年疫苗，市府不會催打，一切尊重家長意願。
教育局長楊振昇表示，校方回收意願書後，若中央如期撥放疫苗給地方政府，教育局將比照國高中方式開打，預計自5月11日起，讓6至11歲學童在校內接種疫苗。
至於新冠疫苗和常規疫苗接種之間是否應有間隔，衛生局長曾梓展表示，一般學童沒有預定的常規疫苗，雖然中央認為無礙，但保險起見，建議可間隔2週以上。