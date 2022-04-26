黑髮漂色變大金髮　食藥署點名「4族群」別嘗試

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食藥署表示，使用脫色、脫染劑時必須戴上手套，並避免接觸臉部或頸部，塗抹及沖洗時避免接觸眼睛，若不慎接觸時，應以大量清水沖洗，並迅速就醫。使用後若皮膚有任何異常現象，也應迅速就醫處理。
而脫色、脫染劑屬於特定用途化粧品管理，購買及使用前應先上食藥署建置的西藥、醫療器材及化粧品許可證系統查詢是否經過衛生福利部核准。
四大類族群 避免使用脫色、染色劑
食藥署叮嚀，四大類族群應避免使用脫色、脫染劑：1.使用後曾引發過敏反應或身體不適者；2.頭皮、頸、臉部有腫脹、受傷、過敏、發炎、皮膚疾病者；3.身體有特殊情況，如患病、病後恢復、生理期及懷孕期間；4.腎臟疾患或血液疾病之患者。
不可用於頭髮外的毛髮 一週內勿燙髮
最重要的是，使用脫色、脫染劑前應請詳閱說明書，依據正確方法使用。食藥署強調，不可將脫色、脫染劑使用於頭髮以外的毛髮，如眉毛、睫毛等；脫色、染色後一週內，不建議進行燙髮。
此外，剛修臉或剃臉後應避免使用，如屬於敏感性皮膚者，建議在使用前諮詢皮膚科醫師。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53524
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