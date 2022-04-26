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高雄市今新增182例　南北移動、同住親友感染仍是大宗

▲針對居隔新措施陳其邁表示，市府將發給居隔者5支快篩試劑，同住家人1支快篩試劑。（圖／高市府提供）
▲針對居隔新措施陳其邁表示，市府將發給居隔者5支快篩試劑，同住家人1支快篩試劑。（圖／高市府提供）

記者郭凱杰／高雄報導

2022-04-26 19:46:15

高雄市今(26)日新增182例確診個案；其中確診人數當中以密切接觸者占最大比例，總共106人。至於在「娛樂圈」特定娛樂場所即佔33例，市長陳其邁表示，新增182例中，南北移動帶來同住親友的感染仍是大宗，特定娛樂場所從5例變33例，問題出在密閉空間長時間接觸，市府將要求主管機關嚴加查察，是否遵守防疫規定，也再次請市民朋友要「趨吉避凶」，到較危險地區消費，要做好防疫措施。

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▲4月26日高雄市疫情總覽。（圖／高市府提供）
▲4月26日高雄市疫情總覽。（圖／高市府提供）
陳其邁針對居隔新措施表示，市府將發給居隔者5支快篩試劑，同住家人1支（第3天快篩使用），居隔者在後面4天，天天需快篩，如需外出，需把口罩戴好，並禁止參加聚餐、聚會，若為教職員3+4天都不可到校。陳其邁也強調，在3+4期間，高雄市里幹事天天都會關懷，若有任何問題，都可找里幹事，高雄市目前量能還夠，能關懷每位確診者，能對每位確診者疫調，快篩試劑也足夠。

▲明天即將實施隔離新措施。（圖／高市府提供）
▲明天即將實施隔離新措施。（圖／高市府提供）
高雄市今天新增182例本土病例，這包括居隔期間陰轉陽有20例，外縣市旅遊史19例，特定娛樂場所33例，密切接觸者有106例（同住親友50例、餐飲娛樂19例、職場環境30例、高風險場域7例），疫調中有4例。另因應明天3+4居隔新制，高雄市將有5388人解隔。

▲具外縣市活動史確診個案。（圖／高市府提供）
▲具外縣市活動史確診個案。（圖／高市府提供）
隨後，衛生局簡任技正潘炤穎也針對相關疫調指出，其中19名確診者，有外縣市活動史；在確診者中特定娛樂場所有14家，包含7家酒吧、7家酒店；其中角落酒吧8例、樂世界小吃部7例、釣蝦場3例、雅閣3例、另外其他相關娛樂場所還有一些零星個案。

雖然，中央流行疫情指揮中心宣布，原則上不再公布確診足跡，但高雄市仍選擇性的公告有不特定接觸風險的空間；包括Kc音樂酒館、角落酒吧、九度空間Lounge Bar、威尼斯精緻酒店、NT Talking Bar、健身工廠等，衛生局提醒民眾自我監測身體狀況。

潘炤穎也提醒，宗教聚會目前也是密切關注重點，提醒民眾參加廟宇宗教遶境等相關教會活動，務必全程戴口罩，在密集或室內場所務必保持社交距離。日常消費包含KTV、美容美髮等不便戴口罩的場所，風險較高，在此段務必小心。

陳其邁指出，根據統計7天利用快篩等方式，可抓到95%確診個案，若為10天可抓到99%確診病例，還是有所差別，陳其邁強調，自己和中央都提過紐西蘭模式，「這是民眾非常自主的展現，接下來的疫情防堵是大家的事，不只是政府的事。」

▲高雄市各級學校及幼兒園防疫原則。（圖／高市府提供）
▲高雄市各級學校及幼兒園防疫原則。（圖／高市府提供）
陳其邁也說，在校園部分，即使是3+4新制要實施，還是會從嚴疫調與匡列，沒辦法戴好口罩的幼稚園又會比國中小嚴，至於補習班會鼓勵線上授課，高市府也會酌予補助其損失，國高中也鼓勵部分課程可線上授課。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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