高雄市快篩試劑足夠？陳其邁點名港務公司借9000劑還沒還
因應以篩代隔，快篩試劑需求大，高雄市長陳其邁今（26）日強調，高雄快篩量能足夠，中央也已撥補10萬劑，至於民間公司若有急迫需求，或是風險較高場域，市府也將提供協助。不過，陳其邁也指出，港務公司向高市府借9000劑快篩試劑還沒還，衛生局簡任技正潘炤穎指出，高雄自購準備數量足夠，在CDC支持下，高市府也提出相關計畫向中央申請10-20萬劑，近日就會到貨。
陳其邁也指出，配賦的數量是根據防疫計畫實施，還是有優先順序，比如維持社會正常運作的警消、醫院、安養中心等風險場域還是優先。原則上高雄市政府大概每次採購，都是10萬、20萬採購，量能是足夠的，中央也已撥補第一批10萬劑，接下來還有第二批，所以高市府量能足夠。至於公司部份，市府會看有哪些急迫性，或者風險較高，由市府給予協助。
陳其邁也舉例說，也有一些借出去的快篩試劑，像是港務公司就借了9000劑目前還沒還，因為高雄港也是過去群聚發生的場所，船上工作人員也都是高雄市民，這些都是市府的責任。
潘炤穎表示，目前高雄的疫情約晚北部2周，高雄已著手籌備面對Omicron海嘯來臨的狀況，目前已開始進行「確診主動回報」，這可有效縮短疫調時間，因為南北移動頻繁，已有愈來愈多個案主動到醫療院所進行採檢，登錄理由都是有朋友告知確診，因有接觸而採檢。同時也會回報接觸者和接觸時間等，衛生局就可即時傳簡訊，快速疫調。
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