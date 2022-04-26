臺大醫攜手北科大　麻醉評估App獲德國iF設計獎

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身為「手術安全的守護者」，麻醉科醫師必須精準評估患者狀況，以量身制定麻醉計畫，方可提供手術病患最佳的麻醉照護。原本的資訊系統雖可提供麻醉醫師查閱各種檢查項目與病歷等，但系統的介面對使用者並不友善，為了完善執行每年四萬例麻醉，一個良好的麻醉評估系統勢在必行。
臺大醫院麻醉部石博元醫師指出，這套評估系統在臺大總院上線後，麻醉異常事件（如休克、急救、困難插管等）發生件數減少接近二分之一，麻醉前評估完成率從96.25%提升到99.85%。
臺大醫院與北科大、企業合作 整合評估App獲國際獎
因應麻醉臨床大量的行動使用需求，北科大設計心理研究室教授鄭孟淙、臺大醫院麻醉部主治醫師石博元醫師、鄭孝良，與臺大醫院資訊室、國際知名科技公司合作開發iPad版的麻醉評估系統，該系統將麻醉前評估、麻醉後訪視、PCA（病患自控式止痛）評估與管理三大用途整合於一個App，名為EVAN（EValuation of ANesthesiologists，麻醉醫師的評估）。
合作設計第一版EVAN使用介面後進行使用者研究實驗，設計團隊再根據實驗結果修正介面設計，優化為第二版系統，即為本次獲獎的「EVAN 2」，除了原本功能改善之外，在手術過程中也可協助麻醉醫師監控病患生命徵象，提升麻醉安全與工作效率。
臺大醫療跨域合作 持續為民眾健康把關
2018年起，經由嚴謹的設計流程，與臺大醫院反覆實驗調整，終於去年完成系統改版。鄭孟淙表示，很開心看到設計團隊的努力受到國際指標獎項肯定，這些年參與計畫的碩士班同學前後共有十多位，現在幾乎都已畢業在設計界闖蕩。希望藉由這個成果，打開設計與醫療未來更多跨域合作的機會。臺大醫院也將藉由本次與北科大的跨界合作，秉持著發展前瞻性的研究，提供高品質與人性化醫療之使命，繼續為台灣民眾的健康把關。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53523
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