1歲男嬰疑受虐「顱內出血」！保母稱噎奶送醫 立馬落跑
昨（25）日晚間台中傳出一名1歲男嬰疑似受虐，送醫檢查發現男嬰身上有多處瘀青，頭部外傷且顱內出血，加護病房插管觀察中，將男嬰送醫的夏姓保母對傷勢交代不清，也只通知家長小孩噎奶送醫，即倉皇離開醫院，社會局清查發現，夏女違法收托，警方也找到夏女，將她依重傷害罪嫌移送法辦，目前全案報請檢察官指揮偵辦。
昨天晚間10時點多，夏姓保母突然告知家屬，男嬰因為噎奶，被送到醫院急診室，家屬趕往醫院時，發現夏姓保母人已經離開，院方經檢查後發現，男嬰頭部有明顯外傷、顱內出血，研判是「外力造成」，經緊急開刀搶救後，仍在加護病房觀察中。
家屬一直聯絡不上夏姓保母，只好報警處理，夏姓保母面對警方的訊問，從原本告知家屬噎奶，改口成男嬰在1樓遊戲室中，不明原因抽蓄，訊後被警方依重傷害罪嫌移送台中地檢署偵辦中。
台中市社會局獲報後，介入展開調查，發現夏姓保母並未申請執業登記，屬於違法收托，將依《兒童及少年福利與權益保障法》開罰6千元以上，3萬元以下罰鍰。（編輯：孫唯容）
※【NOWnews 今日新聞
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