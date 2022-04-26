亞灣區5G AIoT添生力軍 富鴻網加速器新創團隊亮相
看好高雄5G聯網商機，鴻海集團旗下「富鴻網」與經濟部中小企業處、高雄市政府合作，今（26）日攜手12家新創公司共同在高雄亞灣新創園舉辦「富鴻網5G垂直整合國際加速器開訓典禮暨合作單位簽約儀式」。
今開訓儀式由富鴻網董事長邱豋崧、經濟部中企處長何晉滄、高市府經發局副局長王宏榮及青年局副局長顏己喨等人共同見證，並宣布包括亮典多媒體、聲麥無線、立政科技、雲城市、夯司坦國際、揚揚創新科技、普格諾斯科技、北歐綠能、大城技研、初上石、蜂電綠能及天德數位等12家新創的培訓正式啟動。
現場並邀請高雄展覽館總經理涂宇欣與聲麥、亮典、揚揚、天德等4家新創團隊簽署合作意向書，將於高展館率先展開5G應用實地驗證。
富鴻網董事長邱豋崧表示，富鴻網5G垂直整合國際加速器近年來致力建構友善新創及創新生態系，目前已進駐高雄亞灣新創園，本次入選的12組優秀團隊以智慧商務、智能聯網及儲能系統三大應用領域為主，提供5G智慧快取行動商情導覽、即時翻譯、智慧城市雲端物聯及綠能儲能管理等5G實務應用方案。
高市府經發局副局長王宏榮致詞時指出，高雄從早期重工業逐步轉型，製造、石化及鋼鐵等傳統產業都有智慧轉型需求，市府除成立DAKUO數創中心、KO-IN智高點、M.ZONE大港自造特區等新創基地，聯手國營事業和國際大廠以大帶小外，未來也將以5G AIoT和半導體兩大發展主軸，結合亞灣高展館、港埠旅運中心、電競館、流行音樂中心和軟體園區等場域空間，發展科技展演、智慧娛樂及智慧港灣等創新應用，歡迎更多新創來高雄發展。