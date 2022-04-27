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《營業中》衝上Netflix冠軍　確診楊銘威洩心情

▲《來吧！營業中》登上Netflix排行榜冠軍，確診康復的楊銘威吐露心情。（圖／TVBS提供）
▲《來吧！營業中》登上Netflix排行榜冠軍，確診康復的楊銘威吐露心情。（圖／TVBS提供）

娛樂中心／綜合報導

2022-04-27 02:00:00

TVBS獨資原創實境節目《來吧！營業中》上週「老屋」正式營業，藝人的真實反應，讓播出成績全面開紅盤。上週播出六集後，更是打敗各國強敵，直接衝上Netflix排行榜冠軍。此外在收視率上也表現亮眼，4+全體平均收視1.48、有線台全體平均收視1.93，總觸及人口破百萬人觀看。

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▲《來吧！營業中》登上Netflix排行榜冠軍。（圖／TVBS提供）
▲《來吧！營業中》登上Netflix排行榜冠軍。（圖／TVBS提供）
《來吧！營業中》由TVBS與好看娛樂攜手製作，是台灣首創「明星開餐廳」的實境節目，嘉賓也是眾星雲集，每集都創造不同的發燒內容，網路熱度更是居高不下。透過《KEYPO大數據關鍵引擎》觀察，開播至今僅一個月就累積11,777筆網路聲量。TVBS花了兩年籌備實境節目，最後決定跟有經驗的製作公司好看娛樂合作，好看娛樂有《全明星運動會》的成功案例，讓TVBS更精準打造《來吧！營業中》全新的實境節目。

《來吧！營業中》是Netflix首部正宗台綜，上架後一直是排行榜熱門節目。一早得知《來吧！營業中》衝上Netflix冠軍，炎亞綸坦言：「心情舒爽，但還是掛念著店內的一切，希望有朝一日可以服務到真正的客人，讓大家感受老屋的魅力。」

▲聽到節目衝Netflix排行榜冠軍，炎亞綸笑了。（圖／TVBS提供）
▲聽到節目衝Netflix排行榜冠軍，炎亞綸笑了。（圖／TVBS提供）
《來吧！營業中》的和事佬楊銘威，不改幽默的本性，他笑說：「真的很感謝大家的支持和喜歡，這週什麼都得，不但得第一，我也不小心得到新冠！但現在已經康復，希望疫情穩定，大家早日恢復正常。」一人Hold住所有餐點的「最強廚師」姚元浩，心情雀躍表示：「太開心了！真的很謝謝大家的支持，也謝謝所有工作人員，我們會繼續努力。」

▲楊銘威感謝大家喜愛節目。（圖／TVBS提供）
▲楊銘威感謝大家喜愛節目。（圖／TVBS提供）
《來吧！營業中》收視節節攀升，庹宗康、炎亞綸也向粉絲喊話，如果收視突破3，等疫情過後要辦一個大型戶外餐會，讓粉絲現場品嚐招牌菜「紅酒燉牛肉」；而泡芙、麵包大受好評的鬼鬼吳映潔則表示收視破3要送出66個鬼圓圓；姚元浩則放話：「如果收視突破3，大家一起跳海游泳！」

▲主廚姚元浩放話收視破3，團員跳海游泳。（圖／TVBS提供）
▲主廚姚元浩放話收視破3，團員跳海游泳。（圖／TVBS提供）
▲鬼鬼吳映潔則表示收視破3要送出66個鬼圓圓。（圖／TVBS提供）
▲鬼鬼吳映潔則表示，收視破3要送出66個鬼圓圓。（圖／TVBS提供）
TVBS今年攜手好看娛樂製作全新類型綜藝節目《來吧！營業中》，實境節目《來吧！營業中》除了是明星開餐廳之外，節目中食材也將與在地小農結合，提倡農產品。TVBS在做媒體轉型的過程中持續投資內容，不只在影集上，接下來也會投入更多資金在台灣綜藝上。《來吧！營業中》每週六晚間8點於TVBS 42歡樂台以及TVBS精采台、10點於台視頻道播出，Netflix首度播出正宗台綜《來吧！營業中》，每週上架新集數，更多精彩內容敬請期待。（編輯：楊穎軒）

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