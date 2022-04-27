COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

LINE手機版4項功能小進階！視訊功能優化　Android版先行

▲LINE近期針對手機版推出4項功能優化更新。（圖／翻攝官網）
▲LINE近期針對手機版推出4項功能優化更新。（圖／翻攝官網）

記者周淑萍/綜合報導

2022-04-27 09:31:49

LINE不久前針對電腦版的視訊功能進行優化，不獨厚電腦版，手機版本的LINE也再度推出更新版LINE 12.6.0，由Android版本先行，iOS版本稍後推出。這次在LINE ID複製、深色模式和群組通話等進行優化，已更新幅度來說，這次的變動並不算大，更新後其實不太會有感覺，但還是可以更新一下，讓自己隨時保持在最新版本。

我是廣告 請繼續往下閱讀
優化群組通話分享畫面的瀏覽模式

防疫期間，透過LINE視訊是聯繫感情的方式，LINE持續優化視訊功能，使用群組視訊通話的分享畫面功能時，分享「自己的螢幕畫面」時會自動放大螢幕；分享「YouTube」時則是以縮小的畫面呈現，以便瀏覽YouTube畫面全貌。

▲LINE手機版4項功能小進階。（圖／翻攝官網）
▲更新後，使用群組視訊通話的分享畫面功能時，分享「自己的螢幕畫面」時會自動放大螢幕；分享「YouTube」時則是以縮小的畫面呈現。（圖／翻攝官網）
一鍵複製LINE ID

在工作場景上交換名片對新世代人的人來說有似乎點老套，只知道手機電話和Email可能代表跟對方不夠熟，互相加LINE好友反而是比較熟的表現。見面互相掃對方QR CODE很方便，但如果是要透過Email請對方加你好友的話可以透過LINE ID加入，現在LINE ID加入一鍵複製功能，更新後，點選LINE主頁右上角的「設定」> 點選「個人檔案」> 在LINE ID點選「複製」即可，不需要一個字母一個字母輸入。

▲LINE手機版4項功能小進階。（圖／翻攝官網）
▲LINE ID加入一鍵複製功能。（圖／翻攝官網）
優化深色模式的貼圖鍵盤背景色
使用深色模式相對來說可以降低眼睛的負擔，但使用深色模式時，未更新之前，在貼圖鍵盤上看不清楚貼圖文字。這次更新到最新版本後，調整了貼圖鍵盤背景色的色調，讓用戶能更加清楚辨識文字。

▲LINE手機版4項功能小進階。（圖／翻攝官網）
▲更新到最新版本後，調整了貼圖鍵盤背景色的色調，讓用戶能更加清楚辨識文字。（圖／翻攝官網）
LINE VOOM頁面新增搜尋圖示
LINE專屬的短影片頁面LINE VOOM，積極拓展使用率，再度更新功能，在LINE VOOM的頁面右上方新增了「搜尋」圖示，強化了探索功能，可搜尋主題標籤，讓用戶能夠更容易的找到想看的貼文，希望增強用戶使用體驗的好感度。

▲LINE手機版4項功能小進階。（圖／翻攝官網）
▲LINE VOOM的頁面右上方新增了「搜尋」圖示。（圖／翻攝官網）

4月26日臉書發文426會「被祖」？Meta終於出聲曝光真相

歡慶五一勞動節！LINE奉上14組免費貼圖　長輩最愛款來了

刷地圖！全家悄開賣快篩　家樂福宣布降價：1劑200元有找

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
50.63%49.37%
2022-04-21-2022-04-28
精彩行星初現！第一集觀後最喜歡哪個星球的表演？

精彩行星初現！第一集觀後最喜歡哪個星球的表演？

繼續作答
即時
推薦閱讀