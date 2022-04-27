LINE手機版4項功能小進階！視訊功能優化　Android版先行

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防疫期間，透過LINE視訊是聯繫感情的方式，LINE持續優化視訊功能，使用群組視訊通話的分享畫面功能時，分享「自己的螢幕畫面」時會自動放大螢幕；分享「YouTube」時則是以縮小的畫面呈現，以便瀏覽YouTube畫面全貌。
一鍵複製LINE ID
在工作場景上交換名片對新世代人的人來說有似乎點老套，只知道手機電話和Email可能代表跟對方不夠熟，互相加LINE好友反而是比較熟的表現。見面互相掃對方QR CODE很方便，但如果是要透過Email請對方加你好友的話可以透過LINE ID加入，現在LINE ID加入一鍵複製功能，更新後，點選LINE主頁右上角的「設定」> 點選「個人檔案」> 在LINE ID點選「複製」即可，不需要一個字母一個字母輸入。
優化深色模式的貼圖鍵盤背景色
使用深色模式相對來說可以降低眼睛的負擔，但使用深色模式時，未更新之前，在貼圖鍵盤上看不清楚貼圖文字。這次更新到最新版本後，調整了貼圖鍵盤背景色的色調，讓用戶能更加清楚辨識文字。
LINE VOOM頁面新增搜尋圖示
LINE專屬的短影片頁面LINE VOOM，積極拓展使用率，再度更新功能，在LINE VOOM的頁面右上方新增了「搜尋」圖示，強化了探索功能，可搜尋主題標籤，讓用戶能夠更容易的找到想看的貼文，希望增強用戶使用體驗的好感度。