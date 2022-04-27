4G吃到飽又來！電信三雄防疫資費戰開打　學生單月450元

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中華電信「三網飆配方案」涵蓋HiNet光世代、行動精采5G及Wi-Fi全屋通三大服務，最高贈送Hami Point 10,300點；6/30前於中華電信網路門市申請「HiNet光世代+Wi-Fi全屋通短期租用方案」，加碼贈Hami Point 1,000點、「純寬頻短期租用方案」，加碼贈Hami Point 500點。
針對學生族群，中華電信預付卡即日起至6/30於網路門市提供申辦「60日學生暢遊包」，優惠價900元讓學子們居家遠距學習享行動上網無限瀏覽，還有「上網60日」方案優惠價1,199元，除享行動上網吃到飽，加送網內語音通話費3,000元。申辦申辦學生專案，需持有效之學生證件，如果是親子卡，還需要戶口名簿。
MOD同步釋出優惠，即日起至網路門市新申裝MOD指定方案(影劇全享包/自選餐、影劇全享包+自選餐)最低260元/月起，限定加碼Hami Point點數最高600點。Hami Video影劇館則有天數型180天方案，於5/5~5/31訂閱，加贈180天只要1,194元，等同5折優惠。
台灣大哥大
台灣大哥大推出「好速飆網防疫包」，用戶到全省myfone門市申辦1Gbps的「好速」0元體驗案，即可享1Gbps高速光纖上網第一個月免月租費的優惠。另外，台灣大也提供6個月短約期的「好速加掛」案，加掛120Mbps光纖上網，原價每月999元，現在只要699元，等於每天不到24元就能擁有高品質的寬頻服務，同時再加碼贈送價值約2,300元的影音與遊戲體驗，豐富用戶的防疫生活。
台灣大寬頻推出「Wi-Fi滿屋」500M光纖上網與1G高速光纖上網方案，升級Wi-Fi 6及租用Mesh子機不加價，再送機上盒MyVideo超值月租2年看到飽，即日起至5/31止，新申辦「Wi-Fi滿屋」500M光纖上網方案，每月只要899元，立即升級Wi-Fi 6及Mesh網路服務，還能免費租用Mesh子機一台；申辦「Wi-Fi滿屋」1G高速光纖上網方案，月付999元，加碼提供用戶Mesh子機兩台。
遠傳電信
根據遠傳觀察，隨著確診案例數飆高，不少企業、學校重啟居家辦公、遠距教學，順暢網路尤其不可或缺，帶動大雙網３月單月申辦量翻倍成長，以120M與300M為主力銷售類型，銷售主力區域包含雙北、基隆、桃園、台南、高雄等都會區。
配合民眾短期居家辦公、遠距教學需求，遠傳也有易付上網防疫包方案，提供2個月不限速吃到飽，促銷價只要1,199元，免綁約，還贈送網內語音通話2000元，國內通信費100元等。