聰明報稅／臨櫃預約2方式6步驟　前3天就可預約取號

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若必須臨櫃辦理所得查調或輔導申報的民眾，可利用預約報稅功能，今年預約功能更便利，除可撥打免付費電話0800-000-321按9，利用快速服務選單，輸入欲前往服務的分局或稽徵所郵遞區號3碼，依語音的指示選擇「次日起算3個工作天」報稅時段。
另外，民眾可至財政部電子申報繳稅服務網（https：//tax.nat.gov.tw）連結各地區國稅局線上報稅預約網站，輸入電話號碼、類別（預約所得查調或網路申報）、預約次日起算3個工作天報稅時段，確定後可產生QR-Code，截取或列印QR-Code畫面，攜至報稅現場掃描或輸入電話號碼報到取號，並依序等候叫號。
國稅局進一步說明，民眾預約次日起算3個工作天報稅時段，是取得該預約時段的資格，必須於該時段內到報稅現場報到，才能取得號碼，採先報到優先服務。另須注意同一電話號碼在同一天、同一單位僅能預約查調所得及輔導申報2項服務類別各1次。
不過，預約時段各地區國稅局因地制宜，不盡相同，以台北國稅局來說，分別8:30~10:30；10:31~13:30；13:31~15:30；15:31~17:30等4個時段，5月31日因延長收件至19:00，預約第四時段為15:31~19:00。今年4月25日上午8點起就已開始提供4月28日所得查調預約服務，4月27日上午8點起則提供5月2日輔導申報預約服務。
此外，疫情期間，民眾也不用擔心無法出門報稅，今年報稅期間，國稅局也有提供「綜所稅輔導申報e櫃檯」的視訊服務，不出門也能有如臨櫃般的輔導申報服務，也可以諮詢手機報稅或網路申報的相關問題，輕鬆完成報稅。
「視訊櫃檯服務」全程免用憑證，民眾只要智慧型手機安裝Jitsi Meet APP或配有視訊及麥克風等設備的平板、電腦，連結國稅局網站後，點選首頁「稅務視訊服務雲平台」圖案橫幅或服務園地/線上服務/稅務視訊服務，選擇想要的服務類型及項目，再選擇服務窗口，即可取號完成，視訊服務人員會快速進行面對面進行諮詢服務，也可利用畫面分享的功能，將網路申報的畫面與視訊服務人員共用，藉由同步操作的方式，解決問題，完成申報，無須親至國稅局。