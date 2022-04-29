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聰明報稅／臨櫃預約2方式6步驟　前3天就可預約取號

▲所得稅申報5月展開，若要到國稅局櫃辦理，別忘事先網路或電話預約，可預約當日或次日起3天內上班時段，也可即時查看叫號進度及等候人數。（圖／資料照，記者顏真真攝 ）
▲所得稅申報5月展開，若要到國稅局櫃辦理，別忘事先網路或電話預約，可預約當日或次日起3天內上班時段，也可即時查看叫號進度及等候人數。（圖／資料照，記者顏真真攝 ）

記者顏真真/台北報導

2022-04-29 14:55:432022-04-29 15:46:06

110年所得稅申報5月展開，雖然今（111）年報稅期間延長至6月底，但有些人還是希望早報早退稅，只是因國內本土疫情急速升溫，若真的一定要去國稅局臨櫃辦理，可透過2方式6步驟進行臨櫃預約，透過網路或電話預約都行，並可預約當日或次日起3天內上班時段，也可即時查看叫號進度及等候人數，在於預約時段內報到，就可優先受理申報服務。

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財政部台北國稅局表示，今年所得稅申報再精進，手機報稅2.0除新增可編修配偶、被扶養親屬、所得額與扣除額外，也新增行動支付及電子支付帳戶繳稅的功能，希望民眾在家利用手機或網路報稅，方便又安全。

若必須臨櫃辦理所得查調或輔導申報的民眾，可利用預約報稅功能，今年預約功能更便利，除可撥打免付費電話0800-000-321按9，利用快速服務選單，輸入欲前往服務的分局或稽徵所郵遞區號3碼，依語音的指示選擇「次日起算3個工作天」報稅時段。

另外，民眾可至財政部電子申報繳稅服務網（https：//tax.nat.gov.tw）連結各地區國稅局線上報稅預約網站，輸入電話號碼、類別（預約所得查調或網路申報）、預約次日起算3個工作天報稅時段，確定後可產生QR-Code，截取或列印QR-Code畫面，攜至報稅現場掃描或輸入電話號碼報到取號，並依序等候叫號。

國稅局進一步說明，民眾預約次日起算3個工作天報稅時段，是取得該預約時段的資格，必須於該時段內到報稅現場報到，才能取得號碼，採先報到優先服務。另須注意同一電話號碼在同一天、同一單位僅能預約查調所得及輔導申報2項服務類別各1次。

▲5月報稅季，想要到國稅局臨櫃報稅的人，別忘透過兩方式6步驟先預約取號，減少現場等候群聚風險。（圖／財政部提供）
▲5月報稅季，想要到國稅局臨櫃報稅的人，別忘透過兩方式6步驟先預約取號，減少現場等候群聚風險。（圖／財政部提供）
不過，預約時段各地區國稅局因地制宜，不盡相同，以台北國稅局來說，分別8:30~10:30；10:31~13:30；13:31~15:30；15:31~17:30等4個時段，5月31日因延長收件至19:00，預約第四時段為15:31~19:00。今年4月25日上午8點起就已開始提供4月28日所得查調預約服務，4月27日上午8點起則提供5月2日輔導申報預約服務。

此外，疫情期間，民眾也不用擔心無法出門報稅，今年報稅期間，國稅局也有提供「綜所稅輔導申報e櫃檯」的視訊服務，不出門也能有如臨櫃般的輔導申報服務，也可以諮詢手機報稅或網路申報的相關問題，輕鬆完成報稅。

「視訊櫃檯服務」全程免用憑證，民眾只要智慧型手機安裝Jitsi Meet APP或配有視訊及麥克風等設備的平板、電腦，連結國稅局網站後，點選首頁「稅務視訊服務雲平台」圖案橫幅或服務園地/線上服務/稅務視訊服務，選擇想要的服務類型及項目，再選擇服務窗口，即可取號完成，視訊服務人員會快速進行面對面進行諮詢服務，也可利用畫面分享的功能，將網路申報的畫面與視訊服務人員共用，藉由同步操作的方式，解決問題，完成申報，無須親至國稅局。

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