新北男街上遊蕩遇警盤查 心虛狂逃路上丟「毒」仍遭逮
新北市一名42歲林姓男子，今（27）日凌晨3時許在板橋街上遇到巡邏員警盤查，竟心虛拔腿狂奔，警方見狀立即追捕、壓制在地，經調查發現其為毒品通緝犯，在逃跑時還丟棄一包安非他命殘渣袋，事後矢口否認是其所有，訊後依違反毒品危害防制條例及毒品通緝犯罪嫌偵辦。
據了解，新北市海山分局新海所警員巡邏到板橋區中正路與正義街口時，發現一名男子徘徊在死巷內，形跡可疑因此上前盤查，但這名男子見警卻心虛拔腿狂奔，警方立刻展開追捕，將他壓制在地，過程中男子不斷掙扎，臉部因此受到輕傷。
警方經查發現其為42歲的林姓男子，是新北市地檢署發布的毒品通緝犯，現場採證時也發現地面以一包含毒品安非他命殘渣的夾鏈袋，研判為林男逃跑時丟棄，但林男矢口否認，甚至還反問警方「能驗指紋嗎？」，訊後依違反毒品危害防制條例及毒品通緝犯罪嫌，移送偵辦。（編輯：林莞茜）
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