挪開告示硬要停門口！他怒「擋好擋滿」反擊 療癒結局曝
停車糾紛層出不窮，有網友在臉書社團「爆怨公社」發文透露，自己在公司門口的私人土地放了「已出租請勿停車」的告示，結果還是有白目車主大辣辣把告示牌移開後停進來，也不留電話。報警後警察說這是私人土地無法開單，氣得原PO把車「擋好擋滿」包圍反擊，讓網友直呼超療癒，而最後車主也趕緊來道歉移車了。
原PO在「爆怨公社」分享數張照片，照片中可以看見原PO用冷氣機跟洗衣機將亂停的白色轎車「四面包圍」，原PO不滿表示，一整天都因此無法工作，營業損失該找誰要？車主沒留電話找不到人，報警也沒用，只好「私人土地放放冷氣跟洗衣機了」，更標註關鍵字「我很仁慈，室外機沒有固定在地上」。
貼文一出讓其他網友大讚療癒，紛紛在底下留言回覆說「終於有人做了我一直很想做的方式」、「這個不讚不行」。更有許多網友好奇後續發展，而原PO也另外發一篇文章揭曉結局，車主現身打電話來道歉，還表態願意賠償損失。
原PO表示，對方還是學生，自己已經接受道歉，營業損失也不追究了。原PO更透露對方車移走後在「停車場被不明人士用紅色蠟筆亂寫一通」，疑似是有人出手教訓，讓原PO呼籲大家「以和為貴」，強調事情已經圓滿落幕，謝謝大家關心希望所有人平安喜樂，「記得停車要留電話」。（編輯：倪浩軒）