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挪開告示硬要停門口！他怒「擋好擋滿」反擊　療癒結局曝

▲私人土地被路人隨意停車擋在門口，讓網友氣得搬出冷氣機洗衣機將轎車「擋好擋滿」反擊。（圖／爆怨公社）
▲私人土地被路人隨意停車擋在門口，讓網友氣得搬出冷氣機洗衣機將轎車「擋好擋滿」反擊。（圖／爆怨公社）

編輯中心/綜合報導

2022-04-27 08:25:23

停車糾紛層出不窮，有網友在臉書社團「爆怨公社」發文透露，自己在公司門口的私人土地放了「已出租請勿停車」的告示，結果還是有白目車主大辣辣把告示牌移開後停進來，也不留電話。報警後警察說這是私人土地無法開單，氣得原PO把車「擋好擋滿」包圍反擊，讓網友直呼超療癒，而最後車主也趕緊來道歉移車了。

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▲私人土地被路人隨意停車擋在門口，讓網友無奈表示匇整天無法工作，「損失要怎麼辦？」（圖／爆怨公社）
▲私人土地被路人隨意停車擋在門口，讓網友無奈表示整天無法工作，「損失要怎麼辦？」（圖／爆怨公社）
原PO在「爆怨公社」分享數張照片，照片中可以看見原PO用冷氣機跟洗衣機將亂停的白色轎車「四面包圍」，原PO不滿表示，一整天都因此無法工作，營業損失該找誰要？車主沒留電話找不到人，報警也沒用，只好「私人土地放放冷氣跟洗衣機了」，更標註關鍵字「我很仁慈，室外機沒有固定在地上」。

▲私人土地被路人隨意停車擋在門口，讓網友氣得搬出冷氣機洗衣機將轎車「擋好擋滿」反擊。（圖／爆怨公社）
▲私人土地被路人隨意停車擋在門口，讓網友氣得搬出冷氣機洗衣機將轎車「擋好擋滿」反擊。（圖／爆怨公社）
貼文一出讓其他網友大讚療癒，紛紛在底下留言回覆說「終於有人做了我一直很想做的方式」、「這個不讚不行」。更有許多網友好奇後續發展，而原PO也另外發一篇文章揭曉結局，車主現身打電話來道歉，還表態願意賠償損失。

原PO表示，對方還是學生，自己已經接受道歉，營業損失也不追究了。原PO更透露對方車移走後在「停車場被不明人士用紅色蠟筆亂寫一通」，疑似是有人出手教訓，讓原PO呼籲大家「以和為貴」，強調事情已經圓滿落幕，謝謝大家關心希望所有人平安喜樂，「記得停車要留電話」。（編輯：倪浩軒）

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