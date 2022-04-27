全球首例！中國4歲童患H3N8禽流感 罕見「禽傳人」感染
中國國家衛生健康委昨（26）日通報，位於河南省駐馬店市一名4歲男童，感染了H3N8禽流感，過去只有在馬、狗、海豹或禽類上能驗出H3N8病毒，這宗感染案例是全世界第一起人類感染H3N8病毒案例。
中國國家衛生健康委通報指出，該名4歲男童現居河南省駐馬店市，家中曾飼養雞隻和烏鴉，住家周邊也有野鴨出沒活動，自4月5日起發生身體發熱等症狀，10日因病情加重而送到當地醫療機構救治。直到本月24日，中國疾控中心對河南省送來的患者標本進行檢測，才發現是H3N8禽流感病毒，經過採樣後檢測後，該名男童的密切接觸者則未出現異常情況。
專家初估指出，這起「禽傳人」的罕見案例是偶發的跨種傳播，過去全球僅在馬、犬隻、海豹或禽類身上檢測出H3N8病毒，人類感染該病毒乃全球首宗案例，不過也因為這是偶發傳播事件，大規模感染流行的風險極低。
國家衛健委專家表示，目前已指導河南省按照相關方案進行防控措施，同時建民眾眾在日常生活中應避免接觸病死禽類，也要盡量避免直接碰觸活的禽類，同時注意飲食衛生，包含料理過程中要將生熟食分開處理等，並提高自我防護意識，一旦發現出現發熱、呼吸道等症狀，就應該盡快戴上口罩就診。