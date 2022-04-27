確診後需道歉？美女律師無奈「7連問」：國外早見怪不怪

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李怡貞連續拋出疑惑，「現在真的已經滿地開花了，怎麼控制不確診？難不成又關回家裡面嗎？日子都不用過了？誰會故意去確診吶？」李怡貞指出，「現在疫苗滿滿，藥物也都可以提供，物資也不缺乏。確診就確診好好養病，其他有密切接觸的人自己觀察身體，如果之後也確診就表示你是活體你會生病，很正常啊。」
李怡貞強調，「日子總要正常過下去的啊！」最後也打趣笑稱，「我真的也好怕確診，開一個庭，到處噴酒精。怕的不是發燒喉嚨痛要隔離，怕的是我要道歉。」更在留言處再度表達疑惑，「我生病我道歉？！病毒才要跟我道歉吧！來弄我幹嘛？！」
認同的網友紛紛在底下留言回覆說，「我同事都得第三輪了! 而且現在英國確診還是可以照常上班，就跟流感和一般感冒無異了」、「我也看不懂，為什麼確診要道歉」、「這個社會需要給確診的人多一點同理心」。（編輯：倪浩軒）
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