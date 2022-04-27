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確診後需道歉？美女律師無奈「7連問」：國外早見怪不怪

▲律師李怡貞覺得確診後還要公開向外界道歉很奇怪，連連拋出疑惑獲得許多共鳴。（圖／翻攝自女人大律師李怡貞臉書）
▲律師李怡貞覺得確診後還要公開向外界道歉很奇怪，連連拋出疑惑獲得許多共鳴。（圖／翻攝自女人大律師李怡貞臉書）

編輯中心/綜合報導

2022-04-27 09:27:40

國內近期本土確診人數激增，許多政治圈、娛樂圈的名人也紛紛染疫，而不少名人確診後似乎反射性地會第一時間跟外界道歉。對此，美女律師李怡貞不禁疑惑表示，「到底為什麼要道歉？」直言對台灣名人確診道歉潮感到不解，連續拋出7個問題，強調「誰會故意去確診吶？」引發網友熱議。

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▲律師李怡貞覺得確診後還要公開向外界道歉很奇怪，連連拋出疑惑獲得許多共鳴。（圖／翻攝自女人大律師李怡貞臉書）
▲律師李怡貞覺得確診後還要公開向外界道歉很奇怪，連連拋出疑惑獲得許多共鳴。（圖／翻攝自女人大律師李怡貞臉書）
李怡貞昨（26）晚在臉書發文表示，「最近一直看到新聞說誰確診了誰表達道歉誰又確診，我一直覺得很奇怪。到底為什麼要道歉？國外對於確診真的早就見怪不怪，我們這邊卻好像其怪自敗？！確診上新聞，然後表達道歉？？！」

李怡貞連續拋出疑惑，「現在真的已經滿地開花了，怎麼控制不確診？難不成又關回家裡面嗎？日子都不用過了？誰會故意去確診吶？」李怡貞指出，「現在疫苗滿滿，藥物也都可以提供，物資也不缺乏。確診就確診好好養病，其他有密切接觸的人自己觀察身體，如果之後也確診就表示你是活體你會生病，很正常啊。」

李怡貞強調，「日子總要正常過下去的啊！」最後也打趣笑稱，「我真的也好怕確診，開一個庭，到處噴酒精。怕的不是發燒喉嚨痛要隔離，怕的是我要道歉。」更在留言處再度表達疑惑，「我生病我道歉？！病毒才要跟我道歉吧！來弄我幹嘛？！」

認同的網友紛紛在底下留言回覆說，「我同事都得第三輪了! 而且現在英國確診還是可以照常上班，就跟流感和一般感冒無異了」、「我也看不懂，為什麼確診要道歉」、「這個社會需要給確診的人多一點同理心」。（編輯：倪浩軒）

▲李怡貞發文全文。（圖／翻攝自女人大律師李怡貞臉書）
▲李怡貞發文全文。（圖／翻攝自女人大律師李怡貞臉書）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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