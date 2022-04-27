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台股早盤重摔400點、回測16237點　台積電一度跌19元

▲美股四大指數26日重挫，使台北股市今（27）日開盤即跳水，重跌超過400點，下殺來到16237點，跌幅2%以上。（圖／NOWnews資料照）
▲美股四大指數26日重挫，使台北股市今（27）日開盤即跳水，重跌超過400點，下殺來到16237點，跌幅2%以上。（圖／NOWnews資料照）

記者許家禎/台北報導

2022-04-27 09:34:522022-04-27 09:41:43

美國升息效應、中國大陸疫情升溫，以及俄烏情勢未減，讓市場瀰漫不安氣氛，美股四大指數昨（26）日皆大跌，跌幅多達2到4%，今（27）日日韓股市也跌超過1%。至於台北股市今日開盤即跳水，重跌超過400點，下殺來到16237點，跌幅2%以上。權值股台積電早盤大跌19元，來到527元，聯電跌4%，其他晶圓代工也趴地。而今日盤面焦點為疫情概念股相對抗跌。

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美股道瓊指數大跌809.28點，或2.38%，收33240.18點；那斯達克指數大跌514.11點，或3.95%，收12490.74點；標普500指數大跌120.92點，或2.81%，收4175.2點；費城半導體指數大跌133.3點，或4.38%，收2909.1點。

台北股市今日開盤跌217.47點，加權股價指數以16427.32點開出，早盤一度跌逾400點，下殺來到16237點，跌幅2%以上。權值股台積電早盤大跌19元，來到527元。聯電同樣殺低，跌幅4%，來到43.95元。其他晶圓代工力積電跌2%、世界先進跌3.6%。

其他重要電子股，如聯發科、南亞科、和碩、大立光、緯創跌1%到3%。群創與友達今日參與Touch Taiwan智慧顯示展，但股價跌深，早盤分別跌6.4%與4%。而今日表現亮眼的個股包括明基醫、中鋼構、天品飆漲停。至於疫情概念股也相對抗跌，如恆大、中化、生達、美吾華、美時、永日、雃博與盛弘漲1%到3%。另外，合世漲6%、杏輝漲逾4%。


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