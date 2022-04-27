統測遇台鐵五一停駛 潘文忠：教育部全面補助替代交通
四技二專統測將於4月30日、5月1日登場，但台鐵工會發起五一勞動節不加班運動，當天表定列車全面停駛，恐影響考生權益。對此，教育部長潘文忠今（27）日在立法院受訪指出，會請學校掌握學生狀況，以接駁車輛、計程車、遊覽車等方式，將考生及時送達考場，所需費用，教育部會全面協助。
潘文忠說，教育部將以最高規格協助考生，目前是設定5月1日火車停駛，提醒考生及早準備替代交通方案，昨天也全面提醒高中職，請學校關心所有考生，若以火車為主要交通工具，但沒有其他替代方案、家人無法接送等，學校應協助安排車輛，如以接駁車、遊覽車、計程車等方式，及時將考生送達考場，所需費用，教育部會全面協助，以維護考生權益；考生花了三年的時間準備考試，籲請各界協助考生如期參加考試。
另外，台北市長柯文哲日前拋出校園以快篩取代隔離，並表明停課政策不改，台北市很快就會停擺。潘文忠說，教育部每天監測校園疫情狀況，儘管已有1200多個學校、包含幼兒園停課，但多數是部分班級停課，顯現出目前精準、合宜的停課標準，能阻斷疫情，但不會對全面學生受教權或家長照顧孩子等造成影響；校園快篩將與指揮中心密切合作、進行會商。
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