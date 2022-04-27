教召挨批是「公關小丑秀」 陸軍反駁：獲召員高度認同
參與教召的台灣民意基金會自由撰稿人黃柏彰近日發文批評教召個裝差、子彈射擊數量少，批評教召是「公關小丑秀」。陸軍司令部今（26）日回應表示，以審慎與嚴謹態度，完成召訓各項整備工作，就法令規定、生活照顧及訓練規劃整體滿意度，均獲召員高度認同。
陸軍司令部指出，5至7天後備教召訓練時間較短，在訓練效益及撙節公帑考量下，所有經理品、迷彩服裝及膠鞋均嚴格品質把關，以堪品撥發人員使用，訓練期間有損壞立即更換，訓後立即收繳、清潔並完成消毒。至於今年首度實驗之新制14天教召訓練，依「常後一致」要求，驗證戰術作為與戰場防護效能，所撥發的裝備，在解召後，除水囊及膠鞋由訓員攜回，其餘品項繳回清潔檢整妥善再運用。
陸軍指出，依國防部規範，本次接訓單位各級幹部實施手槍射擊15發，步槍射擊21發，排用機槍射擊33發，均全數按訓練計畫執行完畢。專校該梯次施訓期間，淡水地區均為(大)雷雨天候，機槍射擊、22公里行軍受到影響，基於安全考量，課程修正為分組實施「射擊預習」及「機械訓練」課程替代。
陸軍進一步表示，召訓全程，陸軍專科學校依模式化課表，實施課程整備，落實專業訓練，協助召員恢復專業職能；並秉持同袍精神，落實照顧。全體幹部盡心盡力，經解召前實施問卷及座談，獲接近九成之滿意度。
陸軍司令部表示，以審慎與嚴謹態度，完成召訓各項整備工作，就法令規定、生活照顧及訓練規劃整體滿意度，均獲召員高度認同，也感謝國人對國軍教召工作的關注與討論，將持恆完備各項召訓整備，落實後備軍人「保家、保產、保鄉」理念，達「立即動員、立即作戰」之目標，籲請國人支持，共同提升國家整體戰力。