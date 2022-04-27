居隔「3+4」新制　趙少康點3矛盾：缺這2樣台灣就慘了

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趙少康感到疑惑，按官位大小是陳時中要聽蘇貞昌的，按疫情指揮體系，蘇貞昌是要聽陳時中的，所以指揮體系混亂，令出多門，是第一個矛盾。
而第二個矛盾，趙少康表示，陳時中對確診者跟密切接觸者竟然同等對待，確診者是已經確定染疫的人，密切接觸者只是跟確診者有密切接觸但並沒有染疫，兩者完全不同，為什麼之前都是10+7，現在都是3+4？如果接觸者是3+4，確診者就應該是7+5或5+4，如果確診者是3+4，接觸者就應該是只要快篩或自主管理4天就好。
趙少康接著說，第三個矛盾是接觸者既然是3+4，為什麼沒有染疫的入境者都要10+7？以前外國疫情高，台灣疫情低，台灣怕外國入境者，現在外國疫情近尾聲，台灣疫情才剛要升高，應該是外國怕台灣，外國是先苦後甘，台灣是先甘後苦，在台灣接觸者只要3+4，為什麼外國入境沒有染疫的人還要10+7「根本邏輯不通」。
趙少康直言，「確診就是確診，沒有染疫就是沒有染疫」，跟什麼國家有什麼關係？最多把高疫情的越南、印尼嚴格處理就好。他認為，陳時中掌控疫情指揮大權，2300萬人的健康都繫乎一人，「千萬不能邏輯混亂、重點不清、原則搖擺」。
趙少康也說，台灣清零嚴控了兩年，現在突然一聲令下就鬆綁確診者成3+4，在如此跳tone情況下，可以預見確診者一定會快速增加，最後提醒政府，千萬不要搞到像前年口罩不夠、去年疫苗不夠、今年快篩不夠，未來藥劑不夠、病房不夠，台灣就慘了。（編輯：林莞茜）
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