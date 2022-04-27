乳房超音波跟乳房攝影有何不同？　專家一次解答所有問題

我是廣告 請繼續往下閱讀
誰應該要進行乳房篩檢？全女性都應該要嗎？目前國家政策為45歲至69歲女性提供每兩年一次免費篩檢。根據許多國際研究，每兩年檢查一次是最符合現況及國家預算的頻率，但也有特殊情形。有乳癌家族史(外祖母、阿姨、母親、姊妹曾罹患乳癌)的40至44歲女性，也符合兩年一次篩檢資格。
另外，曾經摸到硬塊、做過切片，而病理檢查結果模擬兩可者，通常被稱為非特異性乳管增生（ADH），也可以加入乳房篩檢。或者婦女本身曾罹患乳癌，應每年追蹤，以提早發現復發或對側罹癌的可能性。姚敏思醫師提醒，若年輕時曾做過頸椎或胸腔斷層掃描(CT)，有造成乳房病灶疑慮者，也可以篩檢。
想做乳房篩檢要去哪裡做？應該掛哪一科？若不在免費篩檢範圍內，或是想追加自行檢查者，通常可掛一般外科，有些醫學中心或較大型的醫院會設有婦女門診專區(中心)或乳房外科，也可多加利用。有些民眾會跑去掛婦產科，並不是不可，婦產科醫師也會幫忙安排檢查，但術業有專攻，姚敏思醫師仍建議，找對科別經由專業醫師觸診才能找出影像檢查不出的異常。
乳房攝影跟乳房超音波有什麼不同？乳房攝影就是乳房X光攝影，需以機器將乳房壓緊，以增加對比及解析度，壓得越緊密、影像越清楚。而乳房超音波因為沒有輻射疑慮，任何年齡層都適用。
年輕人組織緻密，用乳房X光攝影反而較難看出腫瘤，而超音波不受組織影響，可以直接分辨，但超音波也有可能看不到早期的癌前病變，特別是鈣化的表徵。因此醫師觸診也成為關鍵，經由觸感來判斷，若是浮動的、平滑的，則可能是良性的囊腫或腺瘤，若摸起來是硬的、邊緣不規則的，則惡性的機率高。所以到底該如何選擇呢？姚敏思醫師強調，如果是年輕婦女觸診檢查良性機率較高，可安排乳房超音波檢查，但觸診後若可疑度增加，則建議兩種檢查都需要做。
▲台北市立萬芳醫院影像醫學部副主任姚敏思醫師(右二)
若檢查發現異常，一般後續流程為何？在門診摸到硬塊之後，通常在門診會先進行乳房超音波檢查，年長者則會加做乳房X光攝影；若是在乳房篩檢X光攝影中檢查出腫塊、不對稱，也會另外進行乳房超音波檢查。當有難解的狀況時，也可進行MRI核磁共振檢查。若上述檢查結果發現可疑病灶，醫師會建議進一步切片化驗，判斷是良性或惡性細胞。
針對顯微鈣化的切片檢查分為兩種，一種是3D斷層導引立體定位真空輔助乳房切片微創手術(EnCor- 3D Tomosynthesis guided breast biopsy)，由放射科醫師經由乳房攝影立體定位，以真空管吸引進行組織切片，通常傷口較小；另一種是乳房腫瘤定位(Needle localization of breast tumor)，若病灶部位有一小叢鈣化，經放射科醫師先透過乳房攝影定位，於病灶處放置定位針後，送至手術房由外科醫師取樣本切片，通常傷口會大一些，也可能留疤。
除了判定為惡性腫瘤應進行相關治療之外，良性腫瘤一般有哪些對策？切片完後醫師會安排回診看結果報告及後續處置，當影像報告為可疑，但病理報告呈現良性，並不代表已經安全，姚敏思醫師提醒，不應只看病理報告，需與影像報告重新比對，若病灶仍可疑，應該建議重新切片。如果是鈣化、或經切片後為良性之腫瘤（纖維囊腫、腺瘤），建議先半年追蹤一次，穩定後再以每年追蹤為宜。
檢查良性就不用管？惡性就沒救？婦女有定期篩檢，知道乳房一向有良性鈣化，也不可掉以輕心，放射科醫師會比對前次影像進行判讀，追蹤病灶是否有發生變化。姚敏思醫師分享，曾遇過一位患者，第一次檢查出4、5顆鈣化點，隔一段時間發現變為7、8顆，並且型態上與之前有改變，因此請患者回來做進一步檢查，針對該處病灶進行放大攝影。但患者並未放在心上，認為報告大同小異，同樣為鈣化點，並未留意差別，沒想到兩年後再回來篩檢，病灶就演變為原位癌。
另外一位47歲患者，有乳癌家族病史，進行乳房攝影時發現一公分多、疑似惡性腫瘤，請她回診做乳房超音波檢查及切片，確診為乳癌，沒想到後來患者不回診接受治療，一年半後患者重返門診，腫瘤不但沒消失，還變更大，甚至轉移至淋巴，原來她跑去做民間療法，導致當初可能只要局部切除的癌症組織，如今還必須介入化療等，悔不當初。姚敏思醫師呼籲，篩檢異常不要慌張，只要是早期發現，都有非常多元的治療方式，可有效提高治癒率、降低死亡率，且維持良好的生活品質。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53506
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw
乳房攝影跟乳房超音波有什麼不同？乳房攝影就是乳房X光攝影，需以機器將乳房壓緊，以增加對比及解析度，壓得越緊密、影像越清楚。而乳房超音波因為沒有輻射疑慮，任何年齡層都適用。
年輕人組織緻密，用乳房X光攝影反而較難看出腫瘤，而超音波不受組織影響，可以直接分辨，但超音波也有可能看不到早期的癌前病變，特別是鈣化的表徵。因此醫師觸診也成為關鍵，經由觸感來判斷，若是浮動的、平滑的，則可能是良性的囊腫或腺瘤，若摸起來是硬的、邊緣不規則的，則惡性的機率高。所以到底該如何選擇呢？姚敏思醫師強調，如果是年輕婦女觸診檢查良性機率較高，可安排乳房超音波檢查，但觸診後若可疑度增加，則建議兩種檢查都需要做。
▲台北市立萬芳醫院影像醫學部副主任姚敏思醫師(右二)
若檢查發現異常，一般後續流程為何？在門診摸到硬塊之後，通常在門診會先進行乳房超音波檢查，年長者則會加做乳房X光攝影；若是在乳房篩檢X光攝影中檢查出腫塊、不對稱，也會另外進行乳房超音波檢查。當有難解的狀況時，也可進行MRI核磁共振檢查。若上述檢查結果發現可疑病灶，醫師會建議進一步切片化驗，判斷是良性或惡性細胞。
針對顯微鈣化的切片檢查分為兩種，一種是3D斷層導引立體定位真空輔助乳房切片微創手術(EnCor- 3D Tomosynthesis guided breast biopsy)，由放射科醫師經由乳房攝影立體定位，以真空管吸引進行組織切片，通常傷口較小；另一種是乳房腫瘤定位(Needle localization of breast tumor)，若病灶部位有一小叢鈣化，經放射科醫師先透過乳房攝影定位，於病灶處放置定位針後，送至手術房由外科醫師取樣本切片，通常傷口會大一些，也可能留疤。
除了判定為惡性腫瘤應進行相關治療之外，良性腫瘤一般有哪些對策？切片完後醫師會安排回診看結果報告及後續處置，當影像報告為可疑，但病理報告呈現良性，並不代表已經安全，姚敏思醫師提醒，不應只看病理報告，需與影像報告重新比對，若病灶仍可疑，應該建議重新切片。如果是鈣化、或經切片後為良性之腫瘤（纖維囊腫、腺瘤），建議先半年追蹤一次，穩定後再以每年追蹤為宜。
檢查良性就不用管？惡性就沒救？婦女有定期篩檢，知道乳房一向有良性鈣化，也不可掉以輕心，放射科醫師會比對前次影像進行判讀，追蹤病灶是否有發生變化。姚敏思醫師分享，曾遇過一位患者，第一次檢查出4、5顆鈣化點，隔一段時間發現變為7、8顆，並且型態上與之前有改變，因此請患者回來做進一步檢查，針對該處病灶進行放大攝影。但患者並未放在心上，認為報告大同小異，同樣為鈣化點，並未留意差別，沒想到兩年後再回來篩檢，病灶就演變為原位癌。
另外一位47歲患者，有乳癌家族病史，進行乳房攝影時發現一公分多、疑似惡性腫瘤，請她回診做乳房超音波檢查及切片，確診為乳癌，沒想到後來患者不回診接受治療，一年半後患者重返門診，腫瘤不但沒消失，還變更大，甚至轉移至淋巴，原來她跑去做民間療法，導致當初可能只要局部切除的癌症組織，如今還必須介入化療等，悔不當初。姚敏思醫師呼籲，篩檢異常不要慌張，只要是早期發現，都有非常多元的治療方式，可有效提高治癒率、降低死亡率，且維持良好的生活品質。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53506
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw
針對顯微鈣化的切片檢查分為兩種，一種是3D斷層導引立體定位真空輔助乳房切片微創手術(EnCor- 3D Tomosynthesis guided breast biopsy)，由放射科醫師經由乳房攝影立體定位，以真空管吸引進行組織切片，通常傷口較小；另一種是乳房腫瘤定位(Needle localization of breast tumor)，若病灶部位有一小叢鈣化，經放射科醫師先透過乳房攝影定位，於病灶處放置定位針後，送至手術房由外科醫師取樣本切片，通常傷口會大一些，也可能留疤。
除了判定為惡性腫瘤應進行相關治療之外，良性腫瘤一般有哪些對策？切片完後醫師會安排回診看結果報告及後續處置，當影像報告為可疑，但病理報告呈現良性，並不代表已經安全，姚敏思醫師提醒，不應只看病理報告，需與影像報告重新比對，若病灶仍可疑，應該建議重新切片。如果是鈣化、或經切片後為良性之腫瘤（纖維囊腫、腺瘤），建議先半年追蹤一次，穩定後再以每年追蹤為宜。
檢查良性就不用管？惡性就沒救？婦女有定期篩檢，知道乳房一向有良性鈣化，也不可掉以輕心，放射科醫師會比對前次影像進行判讀，追蹤病灶是否有發生變化。姚敏思醫師分享，曾遇過一位患者，第一次檢查出4、5顆鈣化點，隔一段時間發現變為7、8顆，並且型態上與之前有改變，因此請患者回來做進一步檢查，針對該處病灶進行放大攝影。但患者並未放在心上，認為報告大同小異，同樣為鈣化點，並未留意差別，沒想到兩年後再回來篩檢，病灶就演變為原位癌。
另外一位47歲患者，有乳癌家族病史，進行乳房攝影時發現一公分多、疑似惡性腫瘤，請她回診做乳房超音波檢查及切片，確診為乳癌，沒想到後來患者不回診接受治療，一年半後患者重返門診，腫瘤不但沒消失，還變更大，甚至轉移至淋巴，原來她跑去做民間療法，導致當初可能只要局部切除的癌症組織，如今還必須介入化療等，悔不當初。姚敏思醫師呼籲，篩檢異常不要慌張，只要是早期發現，都有非常多元的治療方式，可有效提高治癒率、降低死亡率，且維持良好的生活品質。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53506
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw
另外一位47歲患者，有乳癌家族病史，進行乳房攝影時發現一公分多、疑似惡性腫瘤，請她回診做乳房超音波檢查及切片，確診為乳癌，沒想到後來患者不回診接受治療，一年半後患者重返門診，腫瘤不但沒消失，還變更大，甚至轉移至淋巴，原來她跑去做民間療法，導致當初可能只要局部切除的癌症組織，如今還必須介入化療等，悔不當初。姚敏思醫師呼籲，篩檢異常不要慌張，只要是早期發現，都有非常多元的治療方式，可有效提高治癒率、降低死亡率，且維持良好的生活品質。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53506
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw