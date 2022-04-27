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朱立倫傳訪美後提名桃園人選　林為洲點名魯明哲該承擔

▲欲角逐竹北市長的新竹縣立委林為洲喊話立委魯明哲，該承擔就要承擔。（資料照／記者林調遜攝，2022.3.4）
▲欲角逐竹北市長的新竹縣立委林為洲喊話立委魯明哲，該承擔就要承擔。（資料照／記者林調遜攝，2022.3.4）

記者羅婉庭／台北報導

2022-04-27 10:07:282022-04-27 10:10:31

國民黨桃園市長提名爭議不斷，黨主席朱立倫強調民進黨人選也未定案，因此不必將矛頭指向國民黨，黨內人士評估朱訪美結束後才會處理。對此，欲角逐竹北市長的新竹縣立委林為洲喊話立委魯明哲，該承擔就要承擔。

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林為洲接受廣播專訪時指出，國民黨自己的開局開不好，有時也要怪一下魯明哲，因為魯明哲出來選桃園市長最沒爭議，民調最高卻不出來承擔要打屁股，但他還是要鼓勵魯明哲，該承擔的時候就要承擔。

地方人士分析，桃園目前檯面上沒有全面性戰力的候選人，空戰強的沒陸戰基礎，陸戰具優勢的人缺乏空軍力道，北區領先的卻在南區落後；而面對民進黨執政優下壓力，國民黨最需要的是團結，並在關鍵時刻提名最強、最有戰力的候選人，不過，黨內提名作業也不宜拖太晚，無論最終花落誰家，都需要花時間經營及整合。

黨內人士指出，桃園市長鄭文燦屬意防疫指揮官陳時中參選桃園，而陳時中目標擺在台北市長，但疫情將進入大爆發時期，陳恐怕一時走不開，因此現在焦慮的是民進黨，不是國民黨。況且，包含桃園在內，過往藍營六都初選提名幾乎都是在6月之後才進行，朱立倫會等民進黨人選底定後才會正式提名，也不排除徵召目前檯面名單外的人選。

至於魯明哲動向，黨內人士表示，日前國民黨秘書長黃健庭徵詢後，魯未給予正面答覆，也深知對手擁有大量行政資源的對手，藍營唯有團結才有可能打贏選戰。況且，魯上任立委才兩年，若此時參選，等同破壞了當初與選民的約定，因此他不會主動參選，不過也做好隨時為黨奉獻的準備。

該人士說，鑑於過去的例子，國民黨經過激烈初選後，往往因初選裂痕，無法團結造成力量分散，就如羅智強行腳替桃園選戰煮沸了一桶水，最後如果他無法獲得提名，黨中央也應該設法排解，不要讓這桶沸水往國民黨或提名人身上澆下去，而應讓這桶沸水導入國民黨的選戰列車，化為往前的蒸氣動力。

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