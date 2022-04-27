與西方衝突加劇！俄羅斯停止供應天然氣 歐盟兩國先中槍
俄烏戰爭開打至今逾兩個月，俄羅斯不肯放棄對烏克蘭的軍事行動，換來西方國家的制裁與抵制，莫斯科當局也祭出「不友善國家」名單，如今更是國內能源公司巨頭更是宣布將會完全停止對波蘭和保加利亞提供天然氣，這是首次有歐洲國家的天然氣供應遭俄中斷，表示西方與俄羅斯之間的衝突再度升級。
根據《美聯社》報導，莫斯科在遭到歐美各國聯合制裁後，要求天然氣買家得以盧布支付天然氣費用以緩解國內經濟緊繃現況，另一項要求則是要這些「不友善國家」必須在俄羅斯天然氣銀行（Gazprombank）開設帳戶，歐元或美元的款項將會兌換成俄羅斯貨幣盧布，不過這兩項要求普遍遭到歐洲國家拒絕和譴責，認為莫斯科單方面要求違反當初簽訂的合約，表示不會配合。
然而今日保加利亞政府與波蘭政府分別表示，俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）皆向其宣布，自27日起將分別對兩國停止供應天然氣，這是俄羅斯自發動「特別軍事行動」以來，首波切斷天然氣供應的國家，其中對於親烏的波蘭更是明顯針對華沙當局進行的報復舉措。
波蘭國營天然氣公司「PGNiG」表示，波蘭已接到俄國能源巨頭通知，未來俄方將會「完全停止」供應天然氣給波蘭，原先在今年底到期的天然氣合約將不會繼續展延，「PGNiG」也不會遵守俄羅斯的付款規定，改用盧布繳費購買天然氣，更表示根據亞馬天然氣管線合約，任何停止供應的行為都違反合約規定，該國營公司有權就俄羅斯的違約行為追究損害賠償金。
波蘭氣候部長莫斯克瓦（Anna Moskwa）指出，波蘭早已準備好面對這個情況，過去已開始逐步減少對俄羅斯能源的倚賴，未來將將會以「分散採購」方式令波蘭在能源供應上獨立；保加利亞方面則是有90%天然氣仰賴莫斯科，該國政府稱當局正與國營天然氣公司尋找替代供應，並強調目前無意限制當地天然氣使用量。