長針眼怎麼辦？６招有助改善！醫：同處反覆出現，小心惡性腫瘤。

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謝昀臻醫師表示，針眼在醫學上稱「麥粒腫」，是一種眼皮的皮脂腺油脂分泌不正常、細菌孳生所產生的眼疾，可視為眼皮上的痘痘，於眼皮內外都有可能出現，稱「內麥粒腫」或「外麥粒腫」，視情況也會出現不同的症狀，例如較輕微的會感到有異物感，較嚴重的則能摸到腫塊、或間接使得眼睛紅腫、流眼淚等。而雖為細菌感染，但不是傳染疾病，並不會傳染，就像一般的痘痘一樣不會傳染。
基於上述成因，針眼常會出現在皮脂腺油性膚質、酒糟性皮膚炎等皮脂腺容易分泌較旺盛、異常的族群身上，另外像是生活作息較不正常、免疫力較為低弱者，或是習慣高油、高糖飲食者，也會有較高的機率得到。而許多民眾愛美，會有畫眼睫毛習慣，若卸妝沒有妥善清潔也有可能引起，同樣的道理，接睫毛也會有較高的機率引起阻塞形成針眼。若有發現自己較容易長針眼，可熱敷促進循環，降低針眼發生機會。不過雖然針眼可視為眼部的痘痘，但也並非容易長痘痘的人就容易長針眼，痘痘的成因繁多，兩者並無法直接劃上等號。
針眼２種情況不能大意，同處反覆出現小心惡性腫瘤！
謝昀臻醫師表示，針眼雖是一種常見的一般眼疾，也像一般痘痘一樣有可能自行好轉，但也不宜因此就置之不理，畢竟是細菌感染，還是有形成蜂窩性組織炎的疑慮，建議多留意觀察症狀發展，若紅腫熱痛加劇、合併發燒或眼球轉動時眼窩疼痛，便應提高警覺，盡速就醫。而雖然針眼通常不會引起其他眼疾，但若是反覆出現在同一處，不論是否嚴重，都建議盡早檢查、檢體化驗為佳，因為皮脂腺也有可能出現惡性腫瘤，也有會像針眼這般的症狀呈現，使得同一處反覆的發炎。換句話說，當前反覆同處出現的針眼，可能為惡性腫瘤，而非一般的麥粒腫。
長針眼該怎麼辦？要冰敷？熱敷？醫教６招改善！
坊間有許多消除針眼的說法，有得可行、有得則未必行得通，謝昀臻醫師指出，像許多民眾或許聽過「長針眼就拉拉眼皮」這樣的說法，這就確實可能有所幫助，目的在於促進皮脂腺循環，不過畢竟僅是促進循環，而各式各樣的坊間作法或許多出自傳統的智慧，但未必有效，因此還是建議以一般較簡單無虞的方式進行，或盡早尋求醫師協助為佳。
謝昀臻醫師表示，較簡單且常見的作法，可以使用乾淨的毛巾等物品進行熱敷，讓循環變好、緩解針眼，腫脹較嚴重時則以冰敷的方式進行，以消緩發炎情況。不過因為是細菌感染，絕大多數的患者還是會需要抗生素等藥物介入協助治療，較嚴重者則會作個引流手術，將針眼切開或擠破，讓分泌物流出藉此消除。不過擠破或切破的方式自己動手當然有風險，因此這樣的方式自然是不宜自行操作，以免誤傷眼睛或形成更嚴重的感染、蜂窩性組織炎等不可預期的結果，應由專業醫師執行。
在經過藥物或手術治療後，經過良好的靜養，通常一周左右便會康復，在這之間也可以前述的方式進行熱敷，並維持良好生活作息、飲食營養均衡維持免疫力、避免高油、高糖等，所謂容易上火的飲食，也有利加速復原。
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