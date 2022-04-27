工作人員躲通道抓女歌迷胸部！受害者發抖 下流過程曝光
日本「傑尼斯事務所」旗下男團HiHi Jets日前舉辦公演，一名女粉絲出面發文爆料，透露在看完演出後被工作人員性騷擾襲胸，此貼文一出，引來不少受害者出面，「Me too運動」再掀熱議。
一名粉絲25日表示，看完HiHi Jets演出時準備經過黑漆漆的通道出去，卻被一名男子抓住手腕、摸胸，「我一開始以為是認識的人，所以這一定是故意的，不是不小心！」她表示當下應立即尋求幫助才對，但因為太害怕，站在原地不敢動，後來尋求律師，但律師說這無法定罪，令當事人非常失望。
該受害者貼文曝光後，另一名受害者也出面指控，看演出時被工作人員摸屁股；也有人透露回家時也遇過類似性騷擾遭遇；HiHi Jets的其他粉絲看到貼文，出面代偶像向受害者道歉，並提醒可以跟經紀公司反應，調出監視器，能得知當時站在通道的工作人員分身，亦呼籲女性粉絲注意安全，保護自己。
※【NOWnews 今日新聞
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