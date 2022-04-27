統測周末登場　應考中確診立即停考後送　採外加補救

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教育部指出，考生若為「尚未解除隔離之確診個案」無法參加統測，將提供外加名額，以甄選入學與聯合登記分發入學給予補救；各大型考場人數今年度起由42名考生降載至36名考生，並設立「隔離試場」，供居家隔離、居家檢疫或自主健康管理的考生應考，隔離試場以5至9名考生為原則安排。
潘文忠說，若考生在應考中接獲通知「確診」，應「立即不得應試」，由地方衛生局依標準作業流程後送，後續一樣採外加方式進行補救，同試場其餘考生，則在下一節移至原考區的隔離試場應考。
至於應考中被通知匡列居家隔離，潘文忠說，考生當節次考完後，下一節移至隔離試場應考，其餘同試場考生留在原試場完成考試；若考場的隔離試場不足，則移至鄰近考場的隔離試場或備援隔離試場學校應考，如因移動試場而延遲應考，會補足考生應考時間。
另外，居隔、居檢考生是否能由同住親友接送或自行前往（步行、自行騎車駕車）到考場應考，潘文忠指出，已專案向指揮中心申請中。
立委林奕華詢問，統測就在本周末，教育部是否有掌握目前的確診與居隔數字，會依指揮中心日前公告「3+4」最新隔離政策辦理？
潘文忠回應，截至昨天為止，依照「3+4」隔離政策，目前確診考生27人、居隔264人。
技專校院測驗中心表示，全國已備妥約550間隔離試場，居隔「3+4」的後四天自主防疫期間，考生雖可出門，但還是要在隔離試場應考，以保護所有考生。
林奕華指出，接獲教學現場陳情，技專校院測驗中心的確診、居隔通報專線（0988-629-996）打2天都不通，呼籲教育部統一彙整，不再要求學校與考生自己打電話。
潘文忠回應，這兩天是新舊制轉換過程，較混亂，將請統測中心處理，會透過更明確的訊息讓考生明白，盼減少通話必要性。
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