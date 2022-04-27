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統測周末登場　應考中確診立即停考後送　採外加補救

▲教育部長潘文忠今（27）日在立法院教委會指出，若考生在應考中接獲衛生單位通知「確診」，應立即停考，後續改採外加名額方式補救。（圖／記者李琦瑋攝，2022.04.27）
▲教育部長潘文忠今（27）日在立法院教委會指出，若考生在應考中接獲衛生單位通知「確診」，應立即停考，後續改採外加名額方式補救。（圖／記者李琦瑋攝，2022.04.27）

記者李琦瑋／台北報導

2022-04-27 11:08:09

四技二專統測將在4/30、5/1登場，今年有近8萬人報考，考生確診無法應考、採外加名額錄取。教育部長潘文忠今（27）日在立法院教委會指出，若考生在「應考中」接獲衛生單位通知「確診」，應立即停考，後續改採外加名額方式補救，同試場考生送「隔離試場」應考。

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立法院教委會今天邀請教育部長潘文忠就「各項大型考試與各級學校防疫措施及因應疫情升溫補助發放學生快篩試劑之評估」進行專題報告，並備質詢。

教育部指出，考生若為「尚未解除隔離之確診個案」無法參加統測，將提供外加名額，以甄選入學與聯合登記分發入學給予補救；各大型考場人數今年度起由42名考生降載至36名考生，並設立「隔離試場」，供居家隔離、居家檢疫或自主健康管理的考生應考，隔離試場以5至9名考生為原則安排。

潘文忠說，若考生在應考中接獲通知「確診」，應「立即不得應試」，由地方衛生局依標準作業流程後送，後續一樣採外加方式進行補救，同試場其餘考生，則在下一節移至原考區的隔離試場應考。

至於應考中被通知匡列居家隔離，潘文忠說，考生當節次考完後，下一節移至隔離試場應考，其餘同試場考生留在原試場完成考試；若考場的隔離試場不足，則移至鄰近考場的隔離試場或備援隔離試場學校應考，如因移動試場而延遲應考，會補足考生應考時間。

另外，居隔、居檢考生是否能由同住親友接送或自行前往（步行、自行騎車駕車）到考場應考，潘文忠指出，已專案向指揮中心申請中。

立委林奕華詢問，統測就在本周末，教育部是否有掌握目前的確診與居隔數字，會依指揮中心日前公告「3+4」最新隔離政策辦理？

潘文忠回應，截至昨天為止，依照「3+4」隔離政策，目前確診考生27人、居隔264人。

技專校院測驗中心表示，全國已備妥約550間隔離試場，居隔「3+4」的後四天自主防疫期間，考生雖可出門，但還是要在隔離試場應考，以保護所有考生。

林奕華指出，接獲教學現場陳情，技專校院測驗中心的確診、居隔通報專線（0988-629-996）打2天都不通，呼籲教育部統一彙整，不再要求學校與考生自己打電話。

潘文忠回應，這兩天是新舊制轉換過程，較混亂，將請統測中心處理，會透過更明確的訊息讓考生明白，盼減少通話必要性。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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