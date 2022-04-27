怎麼付錢？馬斯克自掏腰包收購推特　彭博推測3資金管道

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雖然身為世界首富的馬斯克，擁有2570億美元（約新台幣7.5兆元）的財富，他毫無疑問能拿出這筆錢，但根據《彭博社》估計，馬斯克只有約30億美元的現金和部分流動資產。因此報導列出了馬斯克的3種可能。
與其他投資者合作
馬斯克可能正在尋找贊同他買下推特願景的投資人，加入收購行列，這代表一部分股權可能歸屬於新加入或現有股東。馬斯克先前曾在推特上表示「盡可能保持現有股東，為法律所允許」，暗示會採用這個策略。
美國上市公司的股東通常少於2000人，意味著收購交易完成後，大多數散戶投資人無法繼續持有推特的股票。不過若大股東，例如推特創始人多爾西（Jack Dorsey），可能就會保留持股。有消息指出，馬斯克正在接洽私募夥伴等志同道合的潛在投資人。
出售股票
就算馬斯克無法募集到更多的投資人，他仍有足夠的財富以及他在特斯拉的持股，讓馬斯克有能力靠自己取得資金。
從特斯拉週一的收盤價來看，馬斯克以自己的特斯拉持股借貸125億美元後，仍擁有216億美元的未抵押股票。扣除稅費之後，此交易很接近他做出的全額承諾，但最終金額仍要看股價表現。
但這個策略也有一定的風險，一方面，馬斯克賣掉持股的疑慮也可能對公司股價構成壓力。自本月初以來，該股至4月以來共挫跌約8%。雖然在理論上，他可以出售私人公司包括SpaceX、Boring Company是可行的，但因為這些資產流動性要低得多，恐怕難以實踐。
未知的現金和加密貨幣
也有一種可能性是，馬斯克手中的資產比媒體推估高上許多。目前有關於馬斯克的現金估計，主要是來自於公開的股票交易和新聞報導，但外界對於他的私人財務大部分訊息所知還是有限。如果他的投資組合表現勝於市場預期，他的身價可能比媒體估計還又更加富有，自然不需要尋求新的資金。
另外馬斯克在去年7月份時透露，他擁有比特幣、以太幣和狗狗幣。自2020年3月以來，比特幣、以太幣分別上漲了約720%和2600%，狗狗幣也在推特收購交易敲定後，大漲近 30%。但目前尚不清楚馬斯克持有多少，或持有多長時間。