COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

怎麼付錢？馬斯克自掏腰包收購推特　彭博推測3資金管道

▲特斯拉執行長馬斯克成功收購推特。（圖／美聯社／達志影像）
▲特斯拉執行長馬斯克成功收購推特。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2022-04-27 11:06:06

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk ） 與社群媒體推特（twitter）已經達成440億美元的收購協議，讓近期對於採購案的相關揣測暫時告一段落。不過這位全球首富會如何支付自掏腰包的210億美元，資金來源仍令外界好奇。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據《彭博社》報導，根據交易條款，馬斯克將用支付現金的方式，以每股54.2美元收購推特。推特25日表示，馬斯克承諾自掏腰包約210億美元，並且已獲得255億美元的債務融資。如果馬斯克如果離開或協議破裂，則必須支付所謂的反向分手費。

雖然身為世界首富的馬斯克，擁有2570億美元（約新台幣7.5兆元）的財富，他毫無疑問能拿出這筆錢，但根據《彭博社》估計，馬斯克只有約30億美元的現金和部分流動資產。因此報導列出了馬斯克的3種可能。

與其他投資者合作

馬斯克可能正在尋找贊同他買下推特願景的投資人，加入收購行列，這代表一部分股權可能歸屬於新加入或現有股東。馬斯克先前曾在推特上表示「盡可能保持現有股東，為法律所允許」，暗示會採用這個策略。

美國上市公司的股東通常少於2000人，意味著收購交易完成後，大多數散戶投資人無法繼續持有推特的股票。不過若大股東，例如推特創始人多爾西（Jack Dorsey），可能就會保留持股。有消息指出，馬斯克正在接洽私募夥伴等志同道合的潛在投資人。

出售股票

就算馬斯克無法募集到更多的投資人，他仍有足夠的財富以及他在特斯拉的持股，讓馬斯克有能力靠自己取得資金。

從特斯拉週一的收盤價來看，馬斯克以自己的特斯拉持股借貸125億美元後，仍擁有216億美元的未抵押股票。扣除稅費之後，此交易很接近他做出的全額承諾，但最終金額仍要看股價表現。

但這個策略也有一定的風險，一方面，馬斯克賣掉持股的疑慮也可能對公司股價構成壓力。自本月初以來，該股至4月以來共挫跌約8%。雖然在理論上，他可以出售私人公司包括SpaceX、Boring Company是可行的，但因為這些資產流動性要低得多，恐怕難以實踐。

未知的現金和加密貨幣

也有一種可能性是，馬斯克手中的資產比媒體推估高上許多。目前有關於馬斯克的現金估計，主要是來自於公開的股票交易和新聞報導，但外界對於他的私人財務大部分訊息所知還是有限。如果他的投資組合表現勝於市場預期，他的身價可能比媒體估計還又更加富有，自然不需要尋求新的資金。

另外馬斯克在去年7月份時透露，他擁有比特幣、以太幣和狗狗幣。自2020年3月以來，比特幣、以太幣分別上漲了約720%和2600%，狗狗幣也在推特收購交易敲定後，大漲近 30%。但目前尚不清楚馬斯克持有多少，或持有多長時間。

董事會點頭！馬斯克撒1.28兆台幣　收購推特成功

馬斯克收購推特當新老闆　女股神繼續套現減持特斯拉股票

馬斯克買推特　總部是否遷移、川普帳戶動向受矚

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
50.84%49.16%
2022-04-21-2022-04-28
精彩行星初現！第一集觀後最喜歡哪個星球的表演？

精彩行星初現！第一集觀後最喜歡哪個星球的表演？

繼續作答
即時
推薦閱讀