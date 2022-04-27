苓雅警成功阻詐　七旬婦誤信股市明燈不惜保單借款

近日來台灣股市已跌破半年來低點，高雄市一名年約7旬的洪姓婦人卻一概不知，日前還要不惜以保單借款，匯款十五萬元給所謂的「股市明燈」群組代客操作。所幸行員及時察覺有異，立即通報轄區苓雅分局民權派出所，洪婦見警察到來，還拍桌喝斥行員「浪費時間」甚至將匯款單丟掉，所幸經到場員警勸說洪婦才驚覺受騙，差點還沒獲利就先揹負債上身！
民權所長許世祺表示，經轄區員警調查發現，洪婦4月初加入所謂「股市明燈」群組即有假「投顧老師」報明牌，再搭配群內的暗樁及假客服誘使洪婦誤信獲利，到銀行以保單借款，欲匯款15萬元投資股票，洪婦起初不願告知警方匯款用意，且欺瞞匯款對象是現實認識的朋友，甚至拒絕銀行及警方關懷仍執意要離開，警方詢問有無朋友詳細資料、是否是要交由朋友代操股票等問題，洪婦面對員警連珠炮的詢問，則是佯稱是要儲值朋友帳戶購買外匯。
許世祺指出，由於婦人前後說法不一，且朋友電話、住址等支吾其詞，女警靈機一動詢問：「你是不是加入群組！」，洪婦才驚覺已經瞞不住，逐漸卸下心防配合警方，經警方告訴洪婦人此匯款帳號已是人頭帳戶，洪婦才願意相信警方所言為真，願意將手機交給警方刪除群組並封鎖。員警成功讓老婦人脫離「老師們」的洗腦，放棄匯款給詐騙集團，阻止一筆鉅額損失。
苓雅分局呼籲，小道股票消息詐騙陷阱多，民眾遭遇類似情形時不可輕信，需再三求證，有疑問可撥打165反詐騙專線或110報案電話諮詢，以免積蓄遭詐得不償失。