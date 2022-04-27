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NBA／柯瑞改打替補　勇士GM想起伊古拉達最後成為FMVP

▲金州勇士球星Stephen Curry。（圖／美聯社／達志影像）
▲金州勇士球星Stephen Curry。（圖／美聯社／達志影像）

記者鍾東穎/綜合報導

2022-04-27 11:26:06

勇士當家球星Stephen Curry季後賽傷癒歸隊後表現搶眼，卻一直擔任替補角色，且不斷避談何時要回先發位置，勇士總經理Bob Myers近日受訪時表示，這讓他想起2014-15賽季幾乎都從板凳出發的勇士老將Andre Iguodala最後成為FMVP。

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這4場首輪系列賽，Curry場均可得27.5分已經逐漸找回受傷前的身手，不過他本人不斷避談何時重返先發，Myers在《The Morning Roast》節目上表示，「無論哪種方式，Curry會決定這個問題的答案。我們會讓他做任何想做的事。」

頂替Curry先發的22歲小將Jordan Poole大爆發，或許就是前者禮讓的原因，Myers說，「那可是Stephen Curry，所以這是件大事，還有哪個超級巨星會同意那麼做呢？不多，先發很重要，但我們都清楚誰能在場上終結比賽更重要，但先發同樣是件大事。」

Myers也表示這讓他想起Iguodala在2014-15賽季所做的事情，他在例行賽替補出賽77場，最後卻成為奪冠功臣拿下總冠軍賽MVP，「任何時候我們都可以提醒自己團隊是第一，這很棒，Curry每天都這樣做，這是每個人都能看到的榜樣。」
 

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