NBA／柯瑞改打替補 勇士GM想起伊古拉達最後成為FMVP
勇士當家球星Stephen Curry季後賽傷癒歸隊後表現搶眼，卻一直擔任替補角色，且不斷避談何時要回先發位置，勇士總經理Bob Myers近日受訪時表示，這讓他想起2014-15賽季幾乎都從板凳出發的勇士老將Andre Iguodala最後成為FMVP。
這4場首輪系列賽，Curry場均可得27.5分已經逐漸找回受傷前的身手，不過他本人不斷避談何時重返先發，Myers在《The Morning Roast》節目上表示，「無論哪種方式，Curry會決定這個問題的答案。我們會讓他做任何想做的事。」
頂替Curry先發的22歲小將Jordan Poole大爆發，或許就是前者禮讓的原因，Myers說，「那可是Stephen Curry，所以這是件大事，還有哪個超級巨星會同意那麼做呢？不多，先發很重要，但我們都清楚誰能在場上終結比賽更重要，但先發同樣是件大事。」
Myers也表示這讓他想起Iguodala在2014-15賽季所做的事情，他在例行賽替補出賽77場，最後卻成為奪冠功臣拿下總冠軍賽MVP，「任何時候我們都可以提醒自己團隊是第一，這很棒，Curry每天都這樣做，這是每個人都能看到的榜樣。」