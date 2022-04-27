Sandy找員工6條件被轟爆！專家揭「職缺內幕」：不見得壞
藝人吳姍儒（Sandy）日前在IG上貼文，為團隊徵求「認真的美編」，開出包括「邏輯規劃、影音製作、文案撰寫、自備電腦、圖文編修、有作品集」等六大條件，引起網友熱烈討論，有人批評要求職者自備電腦實在離譜，還說開出這麼多工作條件根本是應徵工具人。yes123發言人楊宗斌認為， 如果單純從這六項條件來看，這份工作可能不算是單純的美編，應該有點類似社群小編、數位行銷專員之類的工作，如果只是單純美編工作，因為類似的非典型工作職缺多，薪資待遇並不會很高，大約3萬元左右，但如果是社群小編或數位行銷人員，有點資歷的求職者待遇應該要有3.5萬到4萬元左右。
楊宗斌指出，雖然網友批評這份工作根本是在找工具人，但實務上目前企業在找所謂的社群小編，或正式一點的名稱「數位行銷專員」，就是需要具備多樣的工作能力，包含文案撰寫、影音剪輯、拍片甚至直播等等，這在業界很常見，並非一般人想像「只要會貼文互動就好」的工作，所以相對來說待遇也會比基本的美編高一些。單從Sandy貼出的工作條件，研判應該不是在找單純的美編，所以只要薪資待遇給得夠好，加上有明星團隊的光環加持，還是很合理也吸引人。
楊宗斌強調，以現階段行情來說，如果是有點資歷的社群小編，合理的薪資待遇大約會落在3.5萬到4萬元不等；不過如果只是單純的美編工作，因為目前非典場的接案工作者多，相對來說薪資行情就會比較受到限制，大約僅3萬元左右就能請到人。
另一方面，很多網友批評要求自備電腦的部分，楊宗斌說，因為很多美編工作人員習慣使用Mac工作，相對來說要雇主提供電腦，有時候反而用得不順手，所以自備電腦也是不少雇主會提出的建議，「但比較好的雇主會提供購買電腦的補助，這點如果有，對員工來說也是相當不錯的條件。」