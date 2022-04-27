參酌俄烏戰爭啟示 漢光38號演習兵推5月16日登場
國軍年度重大演訓漢光38號演習，區分5月「全民防衛作戰圖上兵棋推演」及7月「實兵演習」2個階段實施，演習想定發展以近年來共軍侵擾模式及遠海長訓等各種可能犯台行動為基礎，並參酌俄烏戰爭啟示，持續精進不對稱作戰、認知作戰、資電作戰及後備戰力與全民總力運用。
國防部今（27）日召開記者會，國防部作計室聯合作戰處處長林文皇少將說明漢光38號演習規劃演習規劃，區分5月「全民防衛作戰圖上兵棋推演」於5月16至20日實施，想定發展以近年來共軍侵擾模式及遠海長訓等各種可能犯台行動為基礎，並參酌俄烏戰爭啟示；另考量防疫作為，將運用「圖上兵棋推演」方式，研討各項戰備議題，檢視作戰計畫，並加強指揮官用兵決策與幕僚計畫作為能力。
林文皇表示，7月「實兵演習」延續兵推成果，並以敵情威脅與可能行動，設計想定場景，依「戰力保存、聯合防空、聯合制海、聯合國土防衛」之作戰進程於7月25日至29日，遂行5天4夜實兵、實裝、部分實彈之操演任務，由各戰略執行單位規劃演練課目、兵力，並要求部隊實際到達各戰術位置，統合全民總力實施作戰計畫演練，以強化戰場經營及熟悉作戰環境與驗證計畫執行之能力。
國防部指出，演習重點包括進戰力保存，發揮作戰能力、強化聯合制海作戰，擊敵於海上、提升國土防衛戰力，毀敵於水際灘頭、殲敵於陣地內、整合全民總力支援軍事作戰。
針對防疫措施，國防部指出，演習全程，所有參演官兵(含動員召集部隊) 均遵照「中央流行疫情指揮中心」防疫指引，以最嚴謹的態度及防疫措施，履行各項防疫要求，並持續依防疫政策，適切滾動調修演習計畫，以防範疫情擴散及確保戰訓任務無虞。