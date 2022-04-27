波蘭保加利亞遭「斷氣」　烏控俄用能源脅迫歐洲

我是廣告 請繼續往下閱讀
波蘭國營能源公司PGNiG表示，從「俄羅斯天然氣工業公司」（Gazprom）經烏克蘭和白俄羅斯的天然氣將自格林威治時間27日上午6時起停止供應。不過，華沙當局表示，境內天然氣儲存達7成6，並不需要動用儲備。
保加利亞能源部今天也說，國營保加利亞天然氣公司（Bulgargaz）和保加利亞天然氣運輸公司（Bulgartransgaz）「已針對天然氣輸送替代協議及當前局勢之應變，採取相關步驟」。
保加利亞能源部補充說：「目前沒有必要實施任何消費限制措施。」
俄羅斯入侵烏克蘭後引發全球制裁，俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）要求「不友好」國家以盧布支付天然氣進口費用，迄今只有少數買家同意以盧布交易。
俄羅斯天然氣工業公司表示，他們並未停止向波蘭供應天然氣，但華沙必須根據新的「付款要求」向其支付費用。俄羅斯天然氣工業公司並未對保加利亞置評。
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）幕僚葉爾馬克（Andriy Yermak）表示，俄羅斯已經「開始用天然氣脅迫歐洲」。
他說：「俄羅斯正試圖破壞我們盟邦團結，同時也在證明能源是一種武器。這就是歐洲聯盟為何需要團結起來，對能源實施禁運，剝奪俄羅斯手中的能源武器。」
德國監管機構今天表示，正在監測俄羅斯天然氣輸送情況。
「我們正密切關注情勢發展。目前可以保證德國供應安全無虞。」（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）1110427