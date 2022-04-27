居隔轉型靜待中央核准 侯友宜：目前仍執行3+4制度
居家隔離「3+4」方案昨（26）日正式上路，而為紓解居家隔離的行政壓力，新北市向中央進提出「居隔轉型計畫試辦草案」，但衛福部長陳時中認為「社會風險太大」；對此，新北市長侯友宜今（27）日表示，靜待中央的討論，現在就按照3+4的方式在執行。
侯友宜受訪時強調，因為所有的試辦計畫一定要經過中央核准，所以靜待中央的討論後，再由中央做決定，「因為傳染病防治法是中央的權責，地方是一個執行單位」，因此新北現在就是按照3+4的方式在執行；此外，所謂「3+4」是指居隔3天、自主防疫4天，這7天就是要大家不要趴趴走。
侯友宜解釋，3天的居家隔離，另外4天沒必要就不要出門，真的要出門，也一定要尊重規定，還要篩到陰性，所以建議民眾一定7天都不要出門；尤其後面4天大家要做好自主健康管理，也不是要你就出門，沒必要不要出門了，這才是防疫最重要保護你自己，也可以保護別人。
針對「3+4」的方案正式上路，但台北市發生民眾在接到通知單後，可能已經過了3天的看法？侯友宜回應，目前全國都有碰上這個問題，因為流程並沒有改變，所以往往到的時間，其實民眾有可能就已經解隔了，這些問題也不斷的跟中央反應，新北也不斷的簡化流程。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
」專線，或「0800-001922
」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。