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居隔轉型靜待中央核准　侯友宜：目前仍執行3+4制度

▲新北市長侯友宜受訪時強調，所有的試辦計畫一定要經過中央核准，「因為傳染病防治法是中央的權責，地方是一個執行單位」。（圖／記者陳志仁攝，2022.04.27）
▲新北市長侯友宜受訪時強調，所有的試辦計畫一定要經過中央核准，「因為傳染病防治法是中央的權責，地方是一個執行單位」。（圖／記者陳志仁攝，2022.04.27）

記者陳志仁／新北報導

2022-04-27 11:40:22

居家隔離「3+4」方案昨（26）日正式上路，而為紓解居家隔離的行政壓力，新北市向中央進提出「居隔轉型計畫試辦草案」，但衛福部長陳時中認為「社會風險太大」；對此，新北市長侯友宜今（27）日表示，靜待中央的討論，現在就按照3+4的方式在執行。

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▲新北「居隔轉型」第一階段維持社會正常運作的實施計畫內容。（圖／新北市政府衛生局提供）
▲新北「居隔轉型」第一階段維持社會正常運作的實施計畫內容。（圖／新北市政府衛生局提供）
侯友宜受訪時強調，因為所有的試辦計畫一定要經過中央核准，所以靜待中央的討論後，再由中央做決定，「因為傳染病防治法是中央的權責，地方是一個執行單位」，因此新北現在就是按照3+4的方式在執行；此外，所謂「3+4」是指居隔3天、自主防疫4天，這7天就是要大家不要趴趴走。

侯友宜解釋，3天的居家隔離，另外4天沒必要就不要出門，真的要出門，也一定要尊重規定，還要篩到陰性，所以建議民眾一定7天都不要出門；尤其後面4天大家要做好自主健康管理，也不是要你就出門，沒必要不要出門了，這才是防疫最重要保護你自己，也可以保護別人。

針對「3+4」的方案正式上路，但台北市發生民眾在接到通知單後，可能已經過了3天的看法？侯友宜回應，目前全國都有碰上這個問題，因為流程並沒有改變，所以往往到的時間，其實民眾有可能就已經解隔了，這些問題也不斷的跟中央反應，新北也不斷的簡化流程。
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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